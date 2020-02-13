Плавець-рекордсмен з Криму написав Зеленському: хочу виїхати нарешті з цієї зони

До Володимира Зеленського звернувся за допомогою плавець-марафонець Олег Софяник, який проживає в окупованому Севастополі. Рекордсмен Книги рекордів України і колишній дисидент побоюється, що російські спецслужби мають намір запроторити його до психіатричної лікарні за його патріотичну позицію.

55-річний кримський спортсмен має намір покинути півострів і переїхати на материкову частину України, і просить президента про сприяння. Про це передає "Крим. Реалії".

За словами Софяника, йому зателефонували на мобільний телефон, який зареєстрований на іншу людину, і заявили, що він повинен прийти в психлікарню. У разі відмови погрожували вичислити і привести із "поліцією", пообіцявши довічне ув'язнення в клініці. Родичів у чоловіка немає, і ніхто не зможе забрати.

"Я відправив заяву президенту Володимиру Зеленському електронною поштою. Я хочу виїхати, але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю. Мене постійно перевіряють на адмінкордоні: по кілька годин тримають мене, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони", - пояснив він.

Також плавець розповів, що в радянський час перебував у психіатричній лікарні за листівки, за спробу втечі з СРСР та відмову від радянського громадянства.

"Звільнився у 88-му році і після цього мене ніхто не чіпав", - зазначив Софяник і додав, що раптово, через 30 років, його туди викликали.

Марафонець впевнений, що ініціатором виклику до лікарні є спецслужби РФ, бо інакше дзвінок поступив би на старий міський номер або на зареєстрований на нього.

Софяник також наголосив, що відвідувати психлікарню не має наміру.

Зазначимо, що в листопаді 2019-го його затримували російські силовики на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю.

Олег Софяник (Фото: jankoy.org.ua)

Раніше Софяник здійснив 30-кілометровий заплив від мису Лукулл до бухти Омега в Севастополі, який присвятив 75-річчю депортації кримських татар. Відстань він подолав за 10 годин без відпочинку і супроводу.

За плечима спортсмена понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км. Крім того, Софяник переплив Середземне і Мармурове моря, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Він здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму.