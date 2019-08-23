ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Плохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 15:09
Плохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО
Водитель маршрутки под Киевом не пускал ветерана АТО (коллаж: РБК-Украина)

Водитель мотивировал свои действия тем, что участник боевых действий на Донбассе "сглазит" его кассу

Водитель маршрутки в городе Белая Церковь Киевской области не пускал в транспорт ветерана АТО, который предъявил ему удостоверение участника боевых действий. Об этом на своей Facebook-странице рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам офицера ВСУ, маршрутчик не протестовал против того, чтобы ветеран ехал безоплатно. Но водитель попросил его подождать снаружи, пока туда зайдут "платные" пассажиры. Поскольку, это плохая примета, когда льготник заходит первым в салон - к неприбыльному дню.

Плохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО

Водитель маршрутки под Киевом не пускал ветерана АТО (скрин: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Пользователи сети конеч-но же вдосталь поиронизировали над подобным инцидентом в своих комментариях.

  • Или "заходите куда ж вас денешь". Моментально возникает желание куда то "деть" его!
  • 99% маршрутчиков не были в АТО и поэтому до сих пор верят в приметы и этим радуются.
  • А я специально ждал другую, чтобы зайти первым.
  • Надо посоветовать им первыми идти в армию. Сказать, что военные профессиональные тоже суеверны. Но с такими "воинами", как те маршрутчики - пусть Бог милует.

Плохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТОПлохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО

Водитель маршрутки под Киевом не пускал ветерана АТО (скрин: facebook.com)

Напомним, не так давно в Киеве произошел похожий инцидент. Водитель маршрутки № 241 заставлял заплатить ветерана АТО за багаж, обозлившись на то, что тот едет по удостоверению. Маршрутчик устроил скандал и довел девушку участника боевых действий до слез.

К слову, ранее в Днепре водитель маршрутки публично унизил ветерана АТО. Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.

Также мы писали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул пожилую женщину из салона. Пенсионерка имела при себе удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.

В Киеве загорелась маршрутка: видео и фото шокирующего инцидента В Днепре легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: момент аварии попал на видео
Новости Украины маршрутка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь