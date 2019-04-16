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В Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона (видео)

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 20:54
В Запорожье маршрутчик вышвырнул женщину из салона (видео)
Водитель маршрутки (фото: коллаж РБК-Украина)

Водитель грубо обошелся с женщиной

Водитель маршрутки №44 в Запорожье вышел в салон автобуса, чтобы собственноручно выгнать женщину из автобуса, потому что она не хотела оплачивать проезд. Видео инцидента появилось на Instagram-странице "Новости Запорожья".

Случай в маршрутке произошел сегодня, 16 апреля. Очевидцы сняли на видео, как водитель жестко обошелся с женщиной, которая хотела проехать по пенсионному.

Очевидцы говорят, когда женщина отказалась платить за проезд, то водитель начал повышать голос на нее, ну а после сам подошел к ней, чтобы вышвырнуть из салона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Запорожье (@zp_news)

Водитель маршрутки (видео: instagram.com/zp_news)

Пользователи сети также прокомментировали данный инцидент.

  • "Если честно, меня иногда раздражает, те кто на пенсию вышел в 55 и катается куда-нибудь. А действительно пенсионеров, стареньких потом не берут";
  • "В старости этому водиле все вернется бумерангом сполна. Пусть потом не спрашивает за что?";
  • "Когда уже начнут наказывать за такое? А то вроде бы правила и законы есть, а всем похер!";
  • "Пенсионеры зачастую ещё и забывают предъявлять свой документ, который даёт им право на льготный проезд, а когда водитель требует его показать, начинают по-хамски кричать и тыкать его, если и говорить о законе, то он должен выполняться двумя сторонами";
  • "Простите за мат, но таких водителей уже пора пи**ить...";
  • "Это маршрутка Тепличного комбината. У них считается нормой, например, не взять моего сына утром в город. Подозреваю, что из-за проезда по ученическому";
  • "Ну, знаете ли, что я хочу сказать. Каждое утро я езжу на работу. И каждое утро (зимой) я наблюдала картину: стоит мадам, шуба в пол, шапка тоже с хвостом и ждет же эта самка льготное местечко, пропуская маршрутки. А другие древние жители не могут уехать. И ездит она на работу, и с удовольствием, с пенсионным. Вот как так? Где справедливость?! А нигде. Нет ее".

Напомним, что в Мелитополе маршрутчик нокаутировал пассажира -"зайца".

Ранее сообщалось, что во Львове маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи.

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