ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известно

STYLERЖизнь    05.08.2019 - 15:20
В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известно
В киевских маршрутках появились валидаторы (Коллаж РБК-Украина)

Валидатор размещен возле передних дверей

В Киеве замечены первые маршрутки с валидаторами, благодаря которым можно проехать по электронному билету. К сожалению, они пока не работают.  Новые устройства киевляне увидели в маршрутном такси №550, которое ходит по маршруту ул. Кадетский Гай — просп. Маяковского. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Длина этого маршрута 24 километра, а проезд стоит здесь 8 гривен. Автобус курирует "Киевпастранс". Водитель сообщил, что валидаторы установили буквально на днях, но они еще не работают. Когда устройства подключат - не известно.

В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известноВ Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известно

Фото: в киевских маршрутках появились валидаторы (facebook.com/KyivOperativ)

По словам водителя, валидатор мешает пассажирам, так как его прикрепили возле передней двери.

"Пока от устройства толку мало. Написано, что "система закрыта", мигает зелеными огоньками. Некоторые пассажиры вешают на валидаторы сумки и кульки", — рассказал пассажир изданию "Сегодня".

Также новое устройство для украинцев увидели и  маршрутке №155, которая также обслуживается "Киевпастрансом".  Валидатор на этом маршруте также не работает.

Отмечается, что все валидаторы подключат тогда, когда ими оснастят все 400 маршруток.

Отметим, что официально в департаменте транспорта КГГА заявляют, что пока не внедряют е-билет в маршрутках,хотя ранее в мэрии говорили, что частники тоже будут подключены.

В комментариях пользователи сети отметили. что валидаторы - это совсем не то, что нужно людям в маршрутках в первую очередь.

  • Именно этих хр*новин не хватает в общественном транспорте Киева... Транспорт - картинка, только вот валидаторов не хватало...
  • Убрать все маршрутки порезать и выкинуть на металлолом  Должны быть только автобусы длинные и без кондукторов А не это все го*но....
  • Водителю абы наличку давали. Все системы безнала - водителю будут мешать.

В Киеве появились первые маршрутки с валидаторами: что известноСкриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в Днепре водитель маршрутки привселюдно унизил ветерана АТО. Инцидент произошел утром 20 июля в маршрутке №136. Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.

Кстати, в Киеве на полном ходу горела маршрутка. Согласно сообщению, маршрутное такси загорелосьрано утром. Поскольку полиция оказалось рядом, правоохранители оградили место и начали тушить пожар.

Кличко покинул Украину: сеть взбудоражена отсутствием мэра
Новости Украины Киевмаршрутка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь