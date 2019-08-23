Погана прикмета: під Києвом маршрутник не пускав ветерана АТО

Водій маршрутки під Києвом не пускав ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

Водій мотивував свої дії тим, що учасник бойових дій на Донбасі "зурочить" його касу

Водій маршрутки в місті Біла Церква Київської області не пускав в транспорт ветерана АТО, який пред'явив йому посвідчення учасника бойових дій. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

За словами офіцера ЗСУ, маршрутник не протестував проти того, щоб ветеран їхав безоплатно. Але водій попросив його почекати зовні, поки туди зайдуть "платні" пасажири. Оскільки це погана прикмета, коли пільговик заходить першим в салон - до неприбуткового дня.

Водій маршрутки під Києвом не пускав ветерана АТО (скрін: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Користувачі мережі звичайно ж вдосталь поіронізували над подібним інцидентом у своїх коментарях.

Або "заходьте куди ж вас дінеш". Моментально виникає бажання кудись "діти" його!

99% маршрутників не були в АТО і тому ще досі вірять у прикмети і цим тішаться.

А я спеціально чекав іншу, щоб зайти першим.

Треба порадити їм першими йти в армію. Сказати, що військові професійні теж забобонні. Але з такими "воїнами", як ті маршрутники - нехай Бог милує.

Водій маршрутки під Києвом не пускав ветерана АТО (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, не так давно в Києві стався схожий інцидент. Водій маршрутки № 241 змушував заплатити ветерана АТО за багаж, розізлившись на те, що той їде по посвідченню. Маршрутник влаштував скандал і довів дівчину учасника бойових дій до сліз.

До речі, раніше у Дніпрі водій маршрутки публічно принизив ветерана АТО. Водій транспортного засобу взяв з бійця гроші, а також здачу, яку військовий не захотів забирати.

Також ми писали про те, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону. Пенсіонерка мала при собі посвідчення, але водій все одно вимагав оплатити проїзд.