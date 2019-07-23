На передовую козла! Водитель маршрутки дерзко унизил ветерана АТО (фото)

Водитель автобуса посоветовал бойцу ездить на троллейбусе
В Днепре водитель маршрутки привселюдно унизил ветерана АТО. Инцидент произошел утром 20 июля в маршрутке №136. О нем на своей странице в Facebook рассказал сам боец Денис Демченко, с которым произошла эта ситуация. По словам Дениса, он предъявил маршрутчику удостоверение УБД, но тот посоветовал ему ездить на троллейбусе.
Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.
"Сегодня сел в 136 маршрутку, предъявил УБД. Это чмо сказало, надо ездить на троллейбусе. Дал денег и от сдачи отказался. Это чмо осталось довольным. Давайте сделаем его известным", - написал Денис.
Фото: Водитель маршрутки в Днепре (Денис Демченко/Facebook)
Фото: Маршрутка №136 в Днепре (Денис Демченко/Facebook)
В комментариях пользователи резко осудили маршрутчика и сошлись во мнении, что его нужно отправить на передовую.
Скриншот комментариев (Денис Демченко/Facebook)
Скриншот комментариев (Денис Демченко/Facebook)
Как мы ранее писали, умер ветеран АТО на Донбассе Макcим Ладыка с позывным "Сенсей". Военный до демобилизации служил в 72-й отдельной механизированной бригада имени Черных Запорожцев, был командиром орудия.
Как сообщалось ранее, 21 июля в первый день начала "хлебного перемирия" на Донбассе в районе проведения ООС двое десантников подорвались около Счастья на неизвестном взрывном устройстве. 22-летний Семен Румигин и 19-летний Никита Скитченко скончались на месте.