Плетене взуття та зміїний принт: як виглядає наймодніше взуття на весну та літо 2025

В'єтнамки

В'єтнамки - це різновид сандалій; капці, які складаються з гумової підошви і двох ремінців, що закріплюються на нозі між великим і вказівним пальцями. У трендах на 2025 рік як спортивні моделі, так і жіночні в'єтнамки-босоніжки на високих підборах. В'єтнамки стануть частиною грубіших, але стильніших образів із широкими штанами, об'ємними светрами і навіть спортивними костюмами.



Стилістка показала трендове взуття на весну і літо (скриншот)

Зміїний принт

Взуття зі зміїним принтом - це один з найяскравіших трендів весни та літа 2025 року. Цей візерунок знову в центрі уваги завдяки своїй універсальності та здатності додати особливий акцент до будь-якого образу. Зміїний принт пасує як для повсякденного, так і для вечірнього вбрання, надаючи йому екзотичної нотки. Чи то черевики, сандалі або кросівки, такий принт легко поєднувати з однотонним одягом, а також він ідеально підходить для створення стильних акцентів у поєднаннях з яскравими кольорами й текстурами.



Взуття зі зміїним принтом (скриншот)

Плетене взуття

Цей стильний і практичний варіант на теплу пору року. Плетіння зі шкіри, текстилю або навіть екзотичних матеріалів створить не тільки гарний, а й комфортний силует, який ідеально гармонує з літнім вбранням. Можна підібрати як елегантні сандалі та слінгбеки, так і балетки або шльопанці.



Плетене взуття (скриншот)

Клоги

Раніше клоги виготовляли з дерева, і вони вважалися взуттям простолюдинів. Характерні відмінності: масивна підошва, як правило, дерев'яна або обтягнута шкірою чи замшею, повністю закрита передня частина і відкрита п'ята. Може бути ремінець, який фіксує клоги на нозі в районі щиколоток. Для весняного сезону можна вибрати варіант з відкритим носком і в яскравих відтінках.



Клоги на весну і літо (скриншот)

Човники на підборах kitten heels

Також у трендах 2025 року човники на підборах-"чарочці", або, як його ще називають, "підбори Людовіка XIV", а англомовні модниці називають його "kitten heel" ("котячий каблук"). Як правило, такі моделі мають невисокий і стійкий каблук (зазвичай до 5 см). Можна вибрати як із натуральної шкіри, так і із замші.



Взуття на невеликих підборах (скриншот)

Взуття з відкритим носком у вигляді крапельки

Це один з найелегантніших і трендових елементів весни та літа 2025 року. Цей стиль поєднує в собі витонченість і легкість, надаючи будь-якому образу вишуканості та сексуальності. Форма крапельки, що обвиває пальці та залишає їх відкритими, робить взуття не лише візуально цікавим, а й неймовірно комфортним. Такі моделі ідеально підходять для теплих днів, їх можна носити як з літніми сукнями та спідницями, так і зі штанами, створюючи стильний і сучасний образ.



Варіант на літо (скриншот)

Сандалі на плоскій підошві

Ці моделі ідеально підходять для теплих місяців, поєднуючи практичність і легкість у кожному кроці. Плоска підошва забезпечує максимальну зручність, що робить сандалі ідеальним вибором для довгих прогулянок і активних днів. У 2025 році сандалі на плоскій підошві будуть представлені в найрізноманітніших варіантах - від мінімалістичних моделей з тонкими ремінцями до більш декорованих - із металевими акцентами або плетінням.

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