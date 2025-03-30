Метелики на нігтях - найгарячіший весняний тренд манікюру, який підкорює модниць у всьому світі

Манікюр з метеликами - це один з яскравих трендів 2025, який поєднує в собі ніжність, елегантність і елемент природної краси. Цей дизайн привертає увагу своєю грайливістю і витонченістю, що робить його ідеальним як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікації в Instagram майстрині нейл-арту Aistė Haas зробило для вас добірку з трендовим дизайном нейл-арту.

Ніжні та мінімалістичні метелики

Один із популярних варіантів - це маленькі, майже невидимі метелики, виконані в пастельних тонах або нейтральних відтінках, таких як світло-рожевий, м'ятний, блакитний або бежевий. Такі метелики додають легкості та витонченості, ідеально вписуючись у мінімалістичний стиль.



Манікюр з метеликами на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Яскраві та виразні метелики

У тренді будуть також більш яскраві метелики, виконані в насичених кольорах, таких як фуксія, блакитний, червоний, жовтий. Такий манікюр виглядає більш сміливо і привертає увагу.



Трендовий манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

3D-ефекти та стрази

Для любителів яскравих і незвичних дизайнів манікюр з метеликами можна зробити об'ємним з використанням 3D-технік, страз або блискіток. Це додасть дизайну особливої глибини й ефектності. Особливо популярні метелики, виконані з використанням глітеру або з елементами фольги.



Модний манікюр-2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Мікс технік

У 2025 році популярні комбіновані дизайни, де метелики можна поєднувати з іншими елементами нейл-арту, як-от геометричні візерунки, акварельні розводи, або навіть дзеркальні покриття. Такий підхід дає змогу створити унікальний і багатошаровий ефект.



Трендовий манікюр із метеликами (фото: instagram.com/heygreatnails)

Тематика природи

Метелики гарно поєднуються з іншими природними мотивами, наприклад, з квітами, листям або навіть тваринами. Це додає манікюру органічності та зв'язку з природою.



Манікюр з метеликами на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Французький манікюр

Один із цікавих трендів - це класичний французький манікюр, але з додаванням маленьких метеликів на одному або декількох нігтях. Це поєднання витонченості та грайливості стане особливо популярним серед тих, хто віддає перевагу стильному, але не перевантаженому дизайну.



Французький манікюр і метелики (фото: instagram.com/heygreatnails)

Нюд

Один з найпопулярніших варіантів - це зображення метеликів на двох конкретних пальцях, наприклад, на безіменному і середньому пальцях. Це дає змогу зберегти загальний вигляд стриманим, але додає цікавого акценту. На інших пальцях може бути однотонне покриття або мінімалістичний дизайн.



Манікюр на весну (фото: instagram.com/heygreatnails)

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