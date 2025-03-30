Білі джинси - актуальний тренд 2025 року: як їх носять українські знаменитості

Білі джинси - один з головних трендів весни 2025 року. Багато модниць вважають, що це ідеальний варіант на теплу пору року, адже їх легко поєднувати з яскравими або пастельними топами, піджаками та легкими куртками, створюючи стильне й повітряне вбрання для повсякденних виходів і навіть більш формальних випадків.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило докладніше розповісти, з чим їх носять українські знаменитості навесні 2025 року.

Світлі джинси ще називають джинси кольору екрю або кокосового молока. Ці відтінки були на піку популярності ще навесні 2024 року, а потім восени та взимку. У новому сезоні така модель продовжує бути актуальною.

Лілія Ребрик

Популярна українська акторка і телеведуча Лілія Ребрик стежить за модними трендами і часто показує у своєму блозі цікаві образи. Так, для зйомок ранкового шоу вона обрала широкі білі джинси з цікавими акцентами - прорізами збоку.



Лілія Ребрик показала трендові джинси молочного відтінку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Свій лук вона доповнила бежевим лонгслівом з довгими рукавами, який заправила в штани. Завершити образ Ребрик вирішила туфлями-човниками на високих підборах.



Лілія Ребрик (скріншот)

Даша Трегубова

Відома українська акторка Даша Трегубова також продемонструвала декілька образів з білими джинсами. Для першого вона обрала модель з високою посадкою прямого крою, яку доповнила шовковою блузкою пісочного кольору з цікавою петлею спереду.



Даша Трегубова показала модний лук (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Другий образ актриса і телеведуча зібрала повністю з речей білого відтінку - total white look. Вона одягла білі джинси, злегка розкльошені до низу, і білу сорочку, перед якої заправила в штани. Також акторка доповнила стильний образ масивними сережками, незвичною дерев'яною сумкою і червоними туфлями-човниками.



Даша Трегубова показала, як носити білі джинси (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка, блогерка і концертний директор Катерина Репяхова вибрала білі джинси прямого крою, які доповнила ременем на поясі контрастного кольору. Зверху вона одягла білий лонгслів, який заправила в штани, а також бомбер на блискавці коричневого відтінку. Завершити стильний аутфіт вирішила світло-бежевими кросівками.



Дружина Віктора Павліка показала образ на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва вибрала білі джинси кльош, які доповнила яскравою футболкою і кросівками. Зазначимо, що білі джинси і яскраві кросівки створюють баланс між розслабленістю і креативністю, роблячи їх чудовим вибором для прогулянок містом, зустрічей з друзями або casual-виходів. Зверху такий лук можна доповнити шкіряною курткою або ж вітрівкою.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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