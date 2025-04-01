Шкіряні куртки - тренд весни 2025: які фасони та кольори вважають наймоднішими

Шкіряні куртки давно стали класикою у світі моди. Навесні 2025 року можна поекспериментувати з фасонами, текстурами й кольорами для створення стильних образів на кожен день.

Які шкіряні куртки в моді у 2025

Ретро та вінтажні куртки

Навесні 2025 року повертаються в моду моделі в стилі 80-х і 90-х. Широкі плечі та об'ємні рукави, характерні для тих часів, знову в тренді. Вони також можуть бути оверсайз.

Куртки з великою кількістю кишень

Шкіряні куртки з кишенями - це не тільки про стиль, а й про практичність. Моделі з великою кількістю великих, помітних кишень надають куртці урбаністичного вигляду і дають змогу носити більше речей без необхідності носити сумку. Такі куртки часто поєднують у собі спортивний стиль і елементи військового дизайну.

Приталений фасон

Хоча у весняних колекціях 2025 року можна знайти багато моделей оверсайз, не менш актуальні приталені моделі. Куртки з обтислим силуетом, з легким приталеним кроєм створюють ефект елегантності та жіночності. Це чудовий вибір для створення більш класичних або романтичних образів.

Які куртки носять українські знаменитості

Надя Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва обрала для повсякденного образу ретро-куртку з ефектом зістареної шкіри в стилістиці 90-х. З нею вона продемонструвала два образи в стилі кежуал.



Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка обрала темні джинси, чорний світшот і коричневу куртку оверсайз. Свій лук вона доповнила сірою кепкою і светром, який зав'язала на талії, щоб створити багатошаровий лук.



Дорофєєва показала трендовий фасон на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Христина Решетнік

Багатодітна мама стежить за модними трендами й часто демонструє у своєму блозі стильні образи як на кожен день, так і для виходу у світ. Днями вона показала новий образ із трендовою шкіряною курткою бордового відтінку.



Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Для виходу у світ Христина Решетнік вибрала темно-сині джинси кльош з оригінальними підворотами. Їх вона доповнила стильним топом з високим горлом, а зверху накинула шкіряну куртку приталеного силуету. Завершити лук дружина телеведучого вирішила елегантними туфлями-човниками із замші та сумкою відомого бренду.



Дружина Решетніка показала трендову куртку на весну (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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