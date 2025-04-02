Плетеная обувь и змеиный принт: как выглядит самая модная обувь на весну и лето 2025

Вьетнамки

Вьетнамки это разновидность сандалий; тапочки, которые состоят из резиновой подошвы и двух ремешков, закрепляющиеся на ноге между большим и указательным пальцами. В трендах на 2025 год как спортивные модели, так и женственные вьетнамки-босоножки на высоких каблуках. Вьетнамки станут частью более грубых, но стильных образов с широкими брюками, объемными свитерами и даже спортивными костюмами.



Стилист показала трендовую обувь на весну и лето (скриншот)

Змеиный принт

Обувь со змеиным принтом - это один из самых ярких трендов весны и лета 2025 года. Этот узор снова в центре внимания благодаря своей универсальности и способности добавить особый акцент к любому образу. Змеиный принт подходит как для повседневных, так и для вечерних нарядов, придавая им экзотическую нотку. Будь то ботинки, сандалии или кроссовки, такой принт легко сочетать с однотонной одеждой, а также он идеально подходит для создания стильных акцентов в сочетаниях с яркими цветами и текстурами.



Обувь со змеиным принтом (скриншот)

Плетеная обувь

Этот стильный и практичный вариант на теплое время года. Плетение из кожи, текстиля или даже экзотических материалов создаст не только красивый, но и комфортный силуэт, который идеально гармонирует с летними нарядами. Можно подобрать как элегантные сандалии и слингбэки, так и балетки или шлепанцы.



Плетеная обувь (скриншот)

Клоги

Ранее клоги изготавливали из дерева, и они считались обувью простолюдинов. Характерные отличия: массивная подошва, как правило, деревянная или обтянутая кожей или замшей, полностью закрытая передняя часть и открытая пятка. Может быть ремешок, который фиксирует клоги на ноге в районе щиколоток. Для весеннего сезона можно присмотреть вариант с открытым носком и в ярких оттенках.



Клоги на весну и лето (скриншот)

Лодочки на каблуках kitten heels

Также в трендах 2025 лодочки на каблуке-"рюмочке" или, как его еще называют, "каблук Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук"). Как правило, такие модели имеют невысокий и устойчивый каблук (обычно до 5 см). Можно выбрать как из натуральной кожи, так из замши.



Обувь на небольшом каблуке (скриншот)

Обувь с открытым носком в виде капельки

Это один из самых элегантных и трендовых элементов весны и лета 2025 года. Этот стиль сочетает в себе утонченность и легкость, придавая любому образу изысканность и сексуальность. Форма капельки, которая обвивает пальцы и оставляет их открытыми, делает обувь не только визуально интересной, но и невероятно комфортной. Такие модели идеально подходят для теплых дней, их можно носить как с летними платьями и юбками, так и с брюками, создавая стильный и современный образ.



Вариант на лето (скриншот)

Сандалии на плоской подошве

Эти модели идеально подходят для теплых месяцев, сочетая практичность и легкость в каждом шаге. Плоская подошва обеспечивает максимальное удобство, что делает сандалии идеальным выбором для долгих прогулок и активных дней. В 2025 году сандалии на плоской подошве будут представлены в самых разных вариантах - от минималистичных моделей с тонкими ремешками до более декорированных - с металлическими акцентами или плетением.

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