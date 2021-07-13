Плавиться будет даже асфальт: Украину накроет очень сильной жарой

Погода в Украине в ближайшие сутки побьет рекорды по высоким температурам. Синоптики обещают ясную погоду, без ветра и осадков и повышение температуры воздуха в некоторых областях до +34 +35 градусов.

Что ждет украинцев в среду, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны сухо, без осадков, солнечно. Ночью от +18 до +21 градуса, днем прогреется до +33 +35 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночная температура воздуха составит +20 +22 градуса, днем ожидается от +31 до +34 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +20 +22 градуса, днем от +31 до +33 градусов.

На севере без осадков, солнечно и ясно. Ночная температура составит +19 +21 градус, днем прогреется воздух до +31 +33 градусов.

Запад Украины тоже раскалится до предела, а осадки не прогнозируются. Ночью в регионе будет от +20 до +22 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +32 до +34 градусов, на Закарпатье до +35 градусов.

В центральных областях тоже будет жарко и не единого облачка, ночью +19 +21 градус, днем от +32 до +34 градусов.

В Киеве 14 июля ожидается солнечная погода, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в столице ожидается от +20 до +22 градусов, днем от +31 до +33 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 14 июля