Плавитися буде навіть асфальт: Україну накриє дуже сильною спекою

Погода в Україні найближчої доби поб'є рекорди за високими температурами. Синоптики обіцяють ясну погоду, без вітру та опадів і підвищення температури повітря в деяких областях до +34 +35 градусів.

Що чекає українців у середу, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни сухо, без опадів, сонячно. Вночі від +18 до +21 градуса, вдень прогріється до +33 + 35 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Нічна температура повітря складе + 20 +22 градуси, вдень очікується від +31 до + 34 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +20 +22 градуси, вдень від +31 до +33 градусів.

На півночі без опадів, сонячно і ясно. Нічна температура складе +19 +21 градус, вдень прогріється повітря до +31 + 33 градусів.

Захід України теж розжариться до межі, а опади не прогнозуються. Вночі в регіоні буде від +20 до +22 градусів, вдень у більшості областей очікується від +32 до +34 градусів, на Закарпатті до + 35 градусів.

У центральних областях теж буде жарко і не єдиної хмарки, вночі +19 +21 градус, вдень від +32 до + 34 градусів.

У Києві 14 липня очікується сонячна погода, можливе невелике посилення вітру. Вночі в столиці очікується від +20 до +22 градусів, вдень від +31 до + 33 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 14 липня