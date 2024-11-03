Плацинда з гарбузом: рецепт стародавнього українського смаколика

Що потрібно для плацинди з гарбузом

Для того, щоб приготувати плацинду з гарбузом, треба такі інгредієнти:

борошно - 1150-1200 г

яйця - 3 шт.

гарбуз - 1 кг

молоко - 500 мл

масло - 400 г

сметана - пів стакана

цукор - 200 г

сіль - дрібка

олія - 1-2 ст. л.

Як готувати плацинду з гарбузом

Готувати тісто для плацинди дуже просто - спершу розбийте в глибоку миску яйця, додайте сіль та збийте інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього додайте сметану та молоко.

Розтопіть 300 г вершкового масла та охолодіть його, щоб воно було рідким, але не гарячим. Влийте масло в яєчну суміш та ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Додайте до рідини у декілька етапів просіяне борошно та замісіть еластичне тісто. Для цього масу потрібно вимішувати не менше 10 хвилин.

Покладіть тісто в посуд, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на годину. Тим часом приготуйте начинку. Для цього гарбуз потрібно почистити від шкірки та насіння, а потім натерти на великій тертці.

Охолоджене тісто розділіть на шість частин, розкачайте кожну на тонкий лист квадратної форми. Викладіть в центр рівномірним шаром гарбузову начинку та присипте її 1 ч. л. цукру.

Як готувати плачинду з гарбузом (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Потім з'єднайте кути плацинди, трохи відтягуючи тісто. Пиріг має бути схожим за формою на конверт.

Як загорнути начинку плачинди (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Змастіть деко для випікання олією, а плацинди - рештою вершкового масла, попередньо розтопивши його. Розігрійте духовку до 160 градусів і випікайте плацинди з гарбузом протягом 30-35 хвилин до золотистої скоринки пирога.