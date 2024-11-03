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Плацинда с тыквой: рецепт древней украинской вкуснятины

Плацинду можно приготовить с тыквой (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)
Автор: Людмила Рябухіна

Плацинда или плачинда - тонкая паляница из слоеного пресного теста. Часто такой украинский пирог готовили с соленым сыром и зеленью, но нередко и со сладкой тыквой.

О том, как готовить плацинду с тыквой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".

Что нужно для плацинды с тыквой

Для того чтобы приготовить плацинду с тыквой, нужно следующие ингредиенты:

  • мука - 1150-1200 г
  • яйца - 3 шт.
  • тыква - 1 кг
  • молоко - 500 мл
  • сливочное масло - 400 г
  • сметана - полстакана
  • сахар - 200 г
  • соль - щепотка
  • растительное масло - 1-2 ст. л.

Как готовить плацинду с тыквой

Готовить тесто для плацинды очень просто - сперва разбейте в глубокую миску яйца, добавьте соль и взбейте ингредиенты до однородной консистенции. После этого добавьте сметану и молоко.

Растопите 300 г сливочного масла и охладите его, чтобы оно было жидким, но не горячим. Влейте масло в яичную смесь и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Добавьте к жидкости в несколько этапов просеянную муку и замесите эластичное тесто. Для этого массу нужно вымешивать не менее 10 минут.

Положите тесто в посуду, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час. Тем временем приготовьте начинку. Для этого тыкву нужно почистить от кожуры и семян, а затем натереть на большой терке.

Охлажденное тесто разделите на шесть частей, раскатайте каждую на тонкий лист квадратной формы. Выложите в центр равномерным слоем тыквенную начинку и присыпьте ее 1 ч. л. сахара.

Как готовить плачинду с тыквой (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Затем соедините углы плацинды, немного оттягивая тесто. Пирог должен быть похожим по форме на конверт.

Как завернуть начинку плачинды (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Смажьте противень для выпечки растительным маслом, а плацинды - оставшимся сливочным маслом, предварительно растопив его. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте плацинды с тыквой в течение 30-35 минут до золотистой корочки пирога.

 

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