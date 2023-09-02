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Платити за світло можна менше. Як перейти на дешевший тариф

Як платити менше за електроенерію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Споживачі можуть платити за електроенергію менше. Для цього потрібно перейти на двозонний чи тризонний тариф.

Про те, як це можна зробити і якою буде економія, читайте у матеріалі нижче.

Як вибрати вигідніший тариф

Споживачі можуть самостійно вирішити, на який тариф перейти - двозонний чи тризонний. Тоді платитимуть за електроенергію залежно від часу споживання. Найвигідніший тариф при користуванні світлом вночі.

Двозонні тарифи передбачають, що:

  • з 23:00 до 7:00 - вартість становить 1,32 грн за кВт/год (50% від повного тарифу)
  • з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)

Тризонні тарифи передбачають, що:

  • з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кВт/год (150% від повного тарифу)
  • з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кВт/год (повний тариф)
  • з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кВт/год (40% від повного тарифу)

Як перейти на дешевший тариф

Для того, щоб перейти на інший тариф треба мати спеціальний лічильник. Купити його можна самостійно, або в оператора мереж. Ціни на такі прилади коливаються від 1,5 тис. до 3 тис. грн.

Перед покупкою варто уточнити у компанії, яка саме модель лічильника вам підійде. Окупиться такий девайс приблизно за пів року - рік, залежно від того, скільки сім'я використовує електроенергії.

Який алгоритм дій споживача:

  • подати заяву про зміну тарифу (для цього треба паспорт, ІПН та чинний договір на постачання електроенергії)
  • купити спеціальний лічильник
  • оплатити встановлення нового лічильника
  • викликати майстра для встановлення лічильника

Після усіх етапів споживачу потрібно користуватися у визначений час приладами, які найбільше споживають світла - бойлер, пральна машинка, посудомийка тощо. Це допоможе щомісячно економити від 300 грн. 

Ціни на багатофазні лічильники коливають в межах 1,5-3 тис. грн (скриншот)

Раніше ми писали про те, як отримувати бонуси за оплату комунальних.

Читайте також про те, які твердження про платіжки за світло є міфами.

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