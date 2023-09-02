Платить за свет можно меньше. Как перейти на более дешевый тариф

Потребители могут платить за электроэнергию меньше. Для этого необходимо перейти на двухзонный или трехзонный тариф.
О том, как это можно сделать и какая будет экономия, читайте в материале ниже.
Потребители могут самостоятельно решить, на какой тариф перейти - двухзонный или трехзонный. Тогда будут платить за электроэнергию в зависимости от времени потребления. Самый выгодный тариф при пользовании светом ночью.
Двухзонные тарифы предполагают, что:
Трехзонные тарифы предполагают, что:
Для того чтобы перейти на другой тариф, нужно иметь специальный счетчик. Купить его можно самостоятельно, или у оператора сетей. Цены на такие приборы колеблются от 1,5 до 3 тыс. грн.
Перед покупкой стоит уточнить у компании, какая модель счетчика вам подойдет. Окупится такое устройство примерно за полгода - год, в зависимости от того, сколько семья использует электроэнергии.
Какой алгоритм действий потребителя:
После всех этапов потребителю нужно пользоваться в определенное время приборами, которые много употребляют свет - бойлер, стиральная машинка, посудомойка и т. д. Это поможет ежемесячно экономить от 300 грн.
Цены на многофазные счетчики колеблются в пределах 1,5-3 тыс. грн (скриншот)
Раньше мы писали о том, как получать бонусы за оплату коммунальных.
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