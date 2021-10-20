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Платежки вырастут вдвое: украинцев лишили льгот на оплату электрообогрева в отопительном сезоне

Автор: Владимир Костырин

Хотя в Украине снизили тарифы на электроэнергию с октября на 14% для граждан, которые в месяц потребляют до 250 кВт ч (новая цена - 1,44 грн за 1 кВт ч), около 600 тысяч семей получат платежки за свет с суммой примерно вдвое больше.

Это следует из ответа Минсоцполитики на запрос издания "Телеграф".

Кому придется платить больше

Такое подорожание коснется граждан, которые использовали электроэнергию для обогрева жилья и имели право на сниженный тариф. В частности:

  • жители квартир и домов, оборудованных электрообогревательными установками
  • жильцы, чьи жилища не газифицированы и не оснащены центральным отоплением;
  • многодетные и приемные семьи, или детские дома семейного типа.

Причина подорожания платежек за свет

Дело в том, что такие категории оказались в числе получателей компенсации от государства после отмены в конце 2020 года льготного тарифа 90 копеек за 1 кВт ч для тех домохозяйств, которые потребляли менее 100 киловатт в месяц.

В период с января и до окончания прошлого отопительного сезона на такие "субсидии" были выделены бюджетные средства в размере 1,4 миллиарда гривен. При этом с февраля по май за компенсацией обратились 571,6 тысячи украинцев, которые пользовались электрообогрев жилья, и получили 943,7 миллиона гривен.

Остальная выделенная Кабмином сумма - более 400 миллионов гривен - по факту оказалась сэкономлена и возвращена в госбюджет.

В нынешнем отопительном сезоне, как проинформировали в Минсоцполитики, предоставление компенсации уже не предусмотрено. Соответственно, домохозяйствам, которые используют электроотопление, придется платить по фиксированному тарифу и уже не рассчитывать "субсидии на свет".

Компенсаций за отмену льготного тарифа для тех, кто использовал электричество для обогрева жилья, в отопительном сезоне 2021/2022 уже не будет (фото: telegraf.com.ua)

Ранее сообщалось, что тарифы на отопление для юрлиц в Киеве выросли почти на 80%.

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