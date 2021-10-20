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Платіжки зростуть удвічі: українців позбавили пільг на оплату електрообігріву в опалювальному сезоні

Автор: Володимир Костирін

Хоча в Україні знизили тарифи на електроенергію від жовтня на 14% для громадян, які в місяць споживають до 250 кВт год (нова ціна - 1,44 грн за 1 кВт год), близько 600 тисяч сімей отримають платіжки за світло з сумою приблизно вдвічі більше.

Це випливає з відповіді Мінсоцполітики на запит видання "Телеграф".

Кому доведеться платити більше

Таке подорожчання торкнеться громадян, які використовували електроенергію для обігріву житла і мали право на знижений тариф. Зокрема:

  • мешканці квартир та будинків, обладнаних електрообігрівальними установками
  • мешканці, чиє житло не газифіковано та не оснащено центральним опаленням;
  • багатодітні та прийомні сім'ї, або дитячі будинки сімейного типу.

Причина подорожчання платіжок за світло

Річ у тім, що такі категорії виявилися серед одержувачів компенсації від держави після скасування в кінці 2020 року пільгового тарифу 90 копійок за 1 кВт год для тих домогосподарств, які споживали менш як 100 кіловат на місяць.

У період з січня і до закінчення минулого опалювального сезону на такі "субсидії" були виділені бюджетні кошти в розмірі 1,4 мільярда гривень. При цьому з лютого по травень за компенсацією звернулися 571,6 тисячі українців, які користувалися електрообігрівом житла, і отримали 943,7 мільйона гривень.

Залишок виділеної Кабміном суми - це понад 400 мільйонів гривень - за фактом виявився зекономлений та повернувся до держбюджету.

У нинішньому опалювальному сезоні, як поінформували в Мінсоцполітики, надання компенсації вже не передбачено. Відповідно, домогосподарствам, які використовують електроопалення, доведеться платити за фіксованим тарифом і вже не розраховувати "субсидії на світло".

Компенсацій за скасування пільгового тарифу для тих, хто використовував електрику для обігріву житла, в опалювальному сезоні 2021/2022 вже не буде (фото: telegraf.com.ua)

Раніше повідомлялося, що тарифи на опалення для юросіб у Києві зросли майже на 80%.

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