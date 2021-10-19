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Тарифы на отопление для юрлиц в Киеве выросли почти на 80%

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Украина, Вторник 19 октября 2021 16:38
Тарифы на отопление для юрлиц в Киеве выросли почти на 80% Фото: отопление в Киеве для юрлиц подорожало почти в два раза
Автор: Александр Белоус

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" для юрлиц выросли почти на 80%. Решение приняла Киевская городская государственная администрация (КГГА) 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, обнародованное на сайте КГГА.

Согласно документу, тариф на услугу по поставке тепловой энергии для бюджетных организаций установлен на уровне 2 732,04 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 78% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривен.

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, отопление в Киеве для жилых домов могут включить уже 23 октября. Именно к концу недели прогнозируется снижение среднесуточной температуры до уровня, который дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

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