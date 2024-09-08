З пластикових вікон дме: коли це проблема, а коли - цілком нормально

Скільки повітря повинно надходити через вікна?

Ще до 1970-х років вважалося нормою, що через один квадратний метр вікна в приміщення може надходити до 17 кубометрів повітря на годину. Це забезпечували невеликі щілини у старих дерев'яних вікнах, завдяки чому у квартирах підтримувалась необхідна вентиляція.

Але надалі почалася боротьба за енергоефективність, і норму знизили до 10 кубометрів повітря на годину. Вентиляція трохи погіршилася, але все ж залишалася прийнятною.

Сучасні вікна з ПВХ і алюмінію забезпечують повітропроникність лише 5 кг/кв.м на годину, а дерев'яні євровікна - 6 кг/кв.м на годину, що дорівнює приблизно 3,88 і 4,65 кубометрів повітря відповідно.

Реальна ситуація з вентиляцією

Реальні показники повітропроникності віконних блоків, які вимірюють у лабораторіях, складають у середньому всього 1 кубометр повітря на квадратний метр на годину.

Це означає, що природних щілин у вікнах недостатньо для забезпечення належного повітрообміну. Тому в сучасних будинках необхідно приймати додаткові заходи для провітрювання приміщень, оскільки самі по собі вікна не забезпечують достатньої вентиляції.

Тож намагатися вимагати від виробника, щоб з вікна зовсім не дуло, неправильно.

Сучасні вікна вже настільки герметичні, що через них практично не проходить свіже повітря (фото: Freepik.com)

Чи означає рух повітря, що з вікна дме?

Не варто плутати проникнення холодного повітря через вікно з конвекцією - природним рухом охолодженого повітря біля вікна. Навіть якщо вікно повністю герметичне і не має щілин, вам може здаватися, що з нього дме.

Взимку внутрішнє скло віконного блоку охолоджується приблизно до +10 градусів, і повітря у приміщенні, контактуючи з ним, остигає та спускається вниз. Біля підвіконня цей потік повітря змінює напрямок і рухається всередину кімнати, створюючи відчуття протягу.

Легкі штори навіть можуть коливатися через цей потік, але це не означає, що з вікна дме - це всього лише фізичні процеси.

Щоб уникнути цього ефекту, зазвичай рекомендують встановлювати радіатори під вікнами. Вони створюють теплий повітряний потік, який нейтралізує холодне повітря, але це працює не завжди - радіатор може бути занадто вузьким або закритим декоративним екраном.

Звідки ще може прозивати?

Якщо вам здається, що все ж таки з боку вікна дме, варто шукати інші причини. Наприклад, це може бути:

Через стіну біля вікна. У старих будинках з цегляною кладкою можуть бути щілини між цеглинами, через які зовнішнє повітря проникає в приміщення, особливо у районі відкосів.



Стик між віконною рамою та стіною. Якщо цей стик погано заповнений монтажною піною або герметиком, повітря може проходити через ці ділянки.

Щілини в притворі віконного профілю. Це може відбуватися через знос або втрату еластичності ущільнювачів, які з часом стають твердими, особливо при низьких температурах. Також проблема може бути у фурнітурі, яку необхідно налаштувати, щоб забезпечити щільне закриття стулки.

З-під підвіконня. Іноді після монтажу вікна залишаються нещільно запінені місця під підвіконням. Це можна легко виправити, додатково запінивши та герметизувавши ці ділянки.