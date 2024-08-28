7 частих проблем пластикових вікон: які з них реальні, а які - міф

ПВХ-вікна - це дуже корисний винахід, якого не знали ще наші батьки. Вони роблять життя у квартирі значно комфортнішим. Але дуже часто вікна поводяться якось не так, як ми від них очікуємо. Що у таких випадках - справжній брак, а що - дрібниці, на які не варто звертати увагу?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, з чим пов'язані найбільш поширені проблеми у пластикових вікнах та як з ними впоратися.

Вода всередині вікна

Іноді на профілі пластикового вікна може з’являтися вода, особливо під час дощу або через конденсат. Це нормальне явище, яке передбачене конструкцією профілів ПВХ.

Якщо дренажні отвори відсутні, вода може накопичуватися і призводити до пошкодження профілю. Відсутність дренажних отворів є причиною для звернення до виробника.

Що варто запам’ятати: наявність води на профілі не є проблемою, якщо вікно має дренажні отвори. Їх можна зробити самостійно або звернутися до фахівців.

Обмерзання ущільнювальних гумок

Обмерзання ущільнювальних гумок часто трапляється взимку в квартирах на верхніх поверхах через явище "перекидання вентиляції". Це призводить до того, що повітря замість входу в приміщення, йде назовні, викликаючи конденсацію та замерзання вологи. В результаті через лід вікно може не закриватися.

Основна причина - недосконала природна вентиляція. Щоб уникнути проблеми, рекомендується встановити примусову механічну витяжку.

Що варто запам’ятати: якщо після зимового провітрювання не закривається пластикове вікно, це не брак, а проблема з вентиляцією.

Склопакети потіють

Якщо конденсат утворюється всередині склопакета, це свідчить про брак, і такий пакунок підлягає заміні через проблеми з герметизацією, дефекти молекулярного сита або порушення технології збірки. Це серйозний дефект, який не підлягає ремонту.

Проте, на практиці таке трапляється рідко; зазвичай конденсат утворюється на зовнішній поверхні, що є результатом впливу зовнішніх факторів, таких як вологість та температура.

Що варто запам’ятати: конденсат на зовнішній стороні не є браком, а свідчить про якість та герметичність вікон.

Зазвичай конденсат утворюється на зовнішній поверхні вікна (фото: Pixabay.com)

Вікна "свистять"

Під час сильного вітру пластикові вікна можуть видавати звуки через щілини або клапани. Це не є дефектом, а звичайним фізичним явищем, спричиненим певною швидкістю повітря і розміром щілини. Щоб уникнути свисту, необхідно відрегулювати щілини для провітрювання.

Що варто запам’ятати: щоб пластикові вікна не "свистіли", потрібно правильно відрегулювати щілини.

Повело стулку

Через вагу склопакетів і часте відкривання стулка може провиснути і зачіпати раму. Це призводить до зміни форми стулки з прямокутника на ромб. Проблему можна вирішити шляхом регулювання фурнітури або переналаштування склопакета.

Що варто запам’ятати: сучасне вікно - це складний механізм, який потребує періодичного обслуговування, включаючи регулювання фурнітури для уникнення провисання.

При відкриванні/закриванні стулки щось скрипить

Проблема зі скрипом при відкриванні та закриванні стулок вікна зазвичай пов'язана з забрудненням периметральної фурнітури. Пил та бруд можуть накопичуватися на деталях механізму, що ускладнює його роботу і викликає сторонні звуки.

Що варто запам’ятати: щоб уникнути таких проблем, фурнітуру потрібно регулярно чистити і змащувати. На елементах фурнітури часто нанесено значок "олійка", який вказує на точки змащування. При правильному догляді та регулярному змащуванні вікна будуть функціонувати без зайвих звуків та зусиль.

ПВХ-профіль пожовтів

Пожовтіння ПВХ-профілю може виникнути на південних фасадах будівель під постійним впливом сонячного випромінювання. Це явище пов'язане з фотостійкістю самого пластику.

При замовленні вікон варто уточнити у менеджерів ступінь можливого пожовтіння профілю та ознайомитися з відгуками користувачів. Важливо знати, що ідеально білий ПВХ-профіль може змінити свій колір під впливом тютюнового диму, випарів з оздоблювальних матеріалів під час ремонту або атмосферних забруднень.

Відбілити пожовклий від сонця профіль неможливо, але очистити його можна за допомогою спеціальних засобів.

Що варто запам’ятати: пожовтіння ПВХ-профілю не впливає на його експлуатаційні властивості та є суто косметичним дефектом.