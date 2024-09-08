Из пластиковых окон дует: когда это проблема, а когда - вполне нормально

Сколько воздуха должно поступать через окна?

Еще до 1970-х годов считалось нормой, что через один квадратный метр окна в помещение может поступать до 17 кубометров воздуха в час. Это обеспечивали небольшие щели в старых деревянных окнах, благодаря чему в квартирах поддерживалась необходимая вентиляция.

Но в дальнейшем началась борьба за энергоэффективность и норму снизили до 10 кубометров воздуха в час. Вентиляция немного ухудшилась, но все же оставалась приемлемой.

Современные окна из ПВХ и алюминия обеспечивают воздухопроницаемость всего 5 кг/кв.м в час, а деревянные евроокна - 6 кг/кв.м в час, что равняется примерно 3,88 и 4,65 кубометров воздуха соответственно.

Реальная ситуация с вентиляцией

Реальные характеристики воздухопроницаемости оконных блоков, которые измеряют в лабораториях, составляют в среднем всего 1 кубометр воздуха на квадратный метр в час.

Это означает, что природных щелей в окнах недостаточно для обеспечения надлежащего воздухообмена. Поэтому в современных домах необходимо принимать дополнительные меры по проветриванию помещений, поскольку сами по себе окна не обеспечивают достаточной вентиляции.

Так что стараться требовать от производителя, чтобы из окна совсем не дуло, неправильно.

Современные окна уже настолько герметичны, что через них практически не проходит свежий воздух (фото: Freepik.com)

Значит ли движение воздуха, что из окна дует?

Не стоит путать проникновение холодного воздуха через окно с конвекцией - естественным движением охлажденного воздуха у окна. Даже если окно полностью герметично и не имеет щелей, вам может казаться, что из него дует.

Зимой внутреннее стекло оконного блока охлаждается до +10 градусов, и воздух в помещении, контактируя с ним, остывает и спускается вниз. У подоконника этот поток воздуха изменяет направление и двигается внутрь комнаты, создавая ощущение сквозняка.

Легкие шторы даже могут колебаться из-за этого потока, но это не значит, что из окна дует – это всего лишь физические процессы.

Чтобы избежать этого эффекта, обычно рекомендуют устанавливать радиаторы под окнами. Они создают теплый воздушный поток, нейтрализующий холодный воздух, но это работает не всегда - радиатор может быть слишком узким или закрытым декоративным экраном.

Откуда еще может называть?

Если вам кажется, что все-таки со стороны окна дует, следует искать другие причины. К примеру, это может быть:

Через стену у окна. В старых домах с кирпичной кладкой могут находиться щели между кирпичами, через которые наружный воздух проникает в помещение, особенно в районе откосов.



Стык между оконной рамой и стеной. Если стык плохо заполнен монтажной пеной или герметиком, воздух может проходить через эти участки.

Щели в притворе оконного профиля. Это может происходить из-за износа или потери эластичности уплотнителей, которые со временем становятся жесткими, особенно при низких температурах. Также проблема может находиться в фурнитуре, которую необходимо настроить, чтобы обеспечить плотное закрытие створки.

Из-под подоконника. Иногда после монтажа окна остаются неплотно запененные места под подоконником. Это можно легко исправить, дополнительно запенив и герметизировав эти участки.