Коли і як потрібно готувати кондиціонер до зими: правила та поради

Підготовка кондиціонера до зими - важливий процес, який треба починати вже восени. Холодна пора року висуває свої вимоги до експлуатації кондиціонерів, тому важливо дотримуватися певних рекомендацій. Які кроки необхідно здійснити, щоб підготувати кондиціонер до зимового періоду?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як треба доглядати за кондиціонером восени та у холодну пору року.

Коли потрібно починати підготовку

Починати підготовку кондиціонера до зими варто заздалегідь, ще до настання холодів.

Оптимальний час - середина осені, коли температура починає знижуватися, але ще не досягла критичних позначок. Це дозволить уникнути екстреної підготовки в умовах вже встановленої холодної погоди.

Якщо ви помічаєте, що температура на вулиці постійно опускається нижче 10°C, саме час починати підготовчі роботи. Важливо, щоб весь процес був завершений до перших заморозків.

Очищення і перевірка зовнішнього блоку

Перед настанням холодів необхідно ретельно очистити зовнішній блок кондиціонера від пилу, бруду та листя. Ці забруднення можуть заважати нормальному повітрообміну, що призводить до зниження ефективності роботи пристрою і збільшення навантаження на компресор.

Використовуйте м'яку щітку або ганчірку для видалення пилу, а для більш складних забруднень можна застосувати слабкий мильний розчин.

Зверніть увагу на стан вентиляторів і решіток - вони повинні бути чистими і вільними від будь-яких перешкод (фото: Freepik.com)

Обслуговування внутрішніх елементів

Внутрішній блок кондиціонера також потребує ретельного очищення та перевірки перед зимою.

Перш за все, варто звернути увагу на фільтри, які відповідають за очищення повітря від пилу та інших забруднень. Якщо фільтри забруднені, вони можуть знижувати ефективність роботи кондиціонера, а також спричиняти погіршення якості повітря в приміщенні.

Рекомендується промити або замінити фільтри, залежно від їхнього стану. Окрім того, слід перевірити стан теплообмінника та інших внутрішніх елементів, які можуть потребувати чищення або профілактичного обслуговування.

Захист зовнішнього блоку від впливу низьких температур

Один із ключових етапів підготовки кондиціонера до зими - це забезпечення захисту зовнішнього блоку від впливу низьких температур і опадів.

Для цього можна використовувати спеціальні захисні чохли, які допомагають зберегти блок у чистоті та захистити його від снігу, льоду та дощу. Важливо вибрати чохол відповідного розміру, щоб він щільно прилягав до блоку, але не обмежував циркуляцію повітря.

Крім того, слід перевірити, чи немає витоків теплоносія та інших ознак, які можуть свідчити про проблеми з герметичністю системи.

Відключення кондиціонера на зимовий період

На час зими багато хто вирішує повністю відключити кондиціонер, особливо якщо він не оснащений режимом роботи в низьких температурах.

Перед відключенням необхідно переконатися, що система працює без перебоїв, і в ній немає жодних пошкоджень. Відключіть живлення кондиціонера, щоб запобігти випадковому ввімкненню в умовах низьких температур, що може призвести до його пошкодження.

Якщо ж ваш кондиціонер має функцію обігріву і ви плануєте його використовувати взимку, варто проконсультуватися з фахівцем щодо правильного налаштування та обслуговування системи в холодний період.

Деякі кондиціонери мають функцію обігріву (фото: Pixabay.com)

Регулярне технічне обслуговування

Регулярне технічне обслуговування кондиціонера - це запорука його довговічності та ефективності. Щонайменше раз на рік, бажано до початку зимового сезону, слід викликати спеціаліста для повної перевірки системи.

Професійне обслуговування включає діагностику всіх основних елементів, перевірку рівня холодагента, тестування компресора та інших важливих деталей. Це допоможе вчасно виявити можливі несправності та уникнути дорогого ремонту в майбутньому.