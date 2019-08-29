Он плакал? В Раду не пустили "будущего министра обороны"

Фото: Здание Рады (РБК-Украина)

Фамилии мужчины в списках на входе не оказалось

Перед первым заседанием Верховной Рады в четверг, 29 августа, в здание парламента пытался пройти неизвестный охране мужчина. Он уверял, что именно сегодня его должны назначить министром обороны Украины. Охранники проверили имя и фамилию мужчину в списках, но их там не оказалось. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналист Ольга Волкова.

"Я знаю, где кандидат в министры обороны. Вадим Герасимович рассказал, что на входе в ВР утром его не пустили в парламент, так как не оказался в списках. И самое интересное - не пустили одного мужчину, который сказал, что его должны министром сегодня назначить, но также его нет списках. А вдруг это был Андрей Загороднюк?"- написала Волкова.

Скриншот поста (facebook.com/olya.volkova.14)

В комментариях у журналиста предположили, кто бы это мог быть.

Он плакал?

Депутата бывшего вроде не пустили - Рудика.

Скриншот комментариев (facebook.com/olya.volkova.14)

Как мы ранее писали, в Раде придумали, как наказывать депутатов-прогульщиков.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте. Законопроект зарегистрирован как неотложный и может быть рассмотрен во время первого дня работы парламента.