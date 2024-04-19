"Плачу сльозами радості": поранений військовий Віталій Шумей, за яким доглядає батько, заговорив

Український боєць Віталій Шумей з важкими травмами голови, історія якого зворушила всю країну, повноцінно заговорив. Відомо, що весь час за військовим доглядав батько.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку волонтерки Ірини Тимофеєвої.

В якому стані військовий

За словами волонтерки, Шумей вже приблизно тиждень говорить та усвідомлено складає слова.

"Зараз я плачу! Серед цього дводобового горя нашого, я плачу сльозами радості!Не шепоче, а говорить. Вранці більше, а ввечері поки втомлюється. Його мізки - працюють! Юху, плачу! Батько теж плаче. Просить передати всім уклін, хто родину Шумей підтримував і вірив в них", - написала волонтерка.

Також Ірина додала, що вірить у те, що військовий невдовзі стане на ноги.

Віталій Шумей після важкого поранення заговорив (фото: facebook.com/tymofeyeva.irina)

Що відомо про Віталія Шумея

Командир ЗРК Віталій Шумей дістав мінно-вибухові травми у 2022 році у боях під Авдіївкою. Через важке поранення голови - перелом черепа з обох сторін він втратив можливість пересуватися, говорити і самостійно їсти.

"Ми будемо з тобою розмовляти, ми будемо з тобою лікуватися, все буде добре", - постійно говорив батько Віталія.

Військовий також переніс три операції на голові, його лікували у Дніпрі, Києві та Чернігові. Поруч із бійцем весь час перебував батько, він доглядав сина, читав йому вголос книги та повідомлення від людей із побажаннями одужання.

У Віталія було надскладне поранення - саме тому він потребував особливого лікування за кордоном.

Як тільки стан військового стабілізувався, його наприкінці березня 2023 року реанімобілем доправили до Іспанії, де на Віталія чекала тривала реабілітація та допомога профільних лікарів.

На щастя, лікування дало результат і зараз Віталій почав повноцінно говорити.

Віталій Шумей до поранення (фото: Суспільне)