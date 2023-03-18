ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тяжкопоранений воїн, історія якого зворушила Україну, отримає шанс на одужання (фото)

Новость на русском →
Субота 18 березня 2023 19:58
Тяжкопоранений воїн, історія якого зворушила Україну, отримає шанс на одужання (фото) Віталій Шумей з батьком і командувачем ОС ЗСУ Сергієм Наєвим (фото: facebook)
Автор: Світлана Мащенко

Український боєць Віталій Шумей, історія якого зворушила всю країну, скоро відправиться на лікування за кордон.

Про це повідомили у Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Лікарі зроблять все можливе, щоб поставити бійця на ноги

"Сьогодні довгоочікуваний і обнадійливий день для Віталія Шумея та його рідних - його перевозять на лікування за кордон. Лікарі запевняють, що зроблять усе можливе, аби наш захисник знову став на ноги", - говориться в повідомленні

У Віталія надскладне поранення - саме тому він потребує особливого лікування за кордоном.

Тяжкопоранений воїн, історія якого зворушила Україну, отримає шанс на одужання (фото)

Віталій Шумей до поранення (фото: Суспільне)

Що відомо про воїна

Віталій родом із Шостки Сумської області. Йому 34 роки. У серпні 2022-го отримав поранення на Донбасі, під Авдіївкою, в нього перелом черепа з обох сторін . Понад сім місяців він перебував на лікуванні в різних медичних закладах України.

Деякий час Віталій був на лікуванні в Чернігові, де весь час разом з ним був його батько Сергій. Він читав Віталію листи, співав пісні і вірив, що одного дня поставить сина на ноги.

"Ми будемо з тобою розмовляти, ми будемо з тобою лікуватися, все буде добре", - запевняв Віталія тато.

Тяжкопоранений воїн, історія якого зворушила Україну, отримає шанс на одужання (фото)

Віталій з батьком (фото: Суспільне)

"Він в нас здоровий, понад два метри. Я думав його нічого не візьме. Але я всім кажу, що так вийшло, що я не жалкую. Шкода, але я не кусаю себе за лікті, що так вийшло. Це мій син і я розумію, що він захищав Батьківщину. Я пишаюся цим", - розповідав в інтерв'ю батько військовослужбовця Сергій Шумей.

Раніше ми писали, що українка з важким пораненням витягла нареченого з з-під вогню РФ.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України військовий раненые