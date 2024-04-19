"Плачу слезами радости": раненый военный Виталий Шумей, за которым ухаживает отец, заговорил
Украинский боец Виталий Шумей с тяжелыми травмами головы, история которого тронула всю страну, полноценно заговорил. Известно, что все время за военным ухаживал отец.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу волонтера Ирины Тимофеевой.
В каком состоянии военный
По словам волонтерки, Шумей уже примерно неделю говорит и осознанно складывает слова.
"Сейчас я плачу! Среди этого двухсуточного горя нашего, я плачу слезами радости! Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги - работают! Уху, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто семью Шумей поддерживал и верил в них", - написала волонтер.
Также Ирина добавила, что верит в то, что военный скоро станет на ноги.
Виталий Шумей после тяжелого ранения заговорил (фото: facebook.com/tymofeyeva.irina)
Что известно о Виталии Шумее
Командир ЗРК Виталий Шумей получил минно-взрывные травмы в 2022 году в боях под Авдеевкой. Из-за тяжелого ранения головы - перелом черепа с обеих сторон он упустил возможность передвигаться, говорить и самостоятельно есть.
"Мы будем с тобой разговаривать, мы будем с тобой лечиться, все будет хорошо", - постоянно говорил отец Виталия.
Военный также перенес три операции на голове, его лечили в Днепре, Киеве и Чернигове. Рядом с бойцом все время находился отец, он ухаживал за сыном, читал ему вслух книги и сообщения от людей с пожеланиями выздоровления.
У Виталия было сверхсложное ранение - именно поэтому он нуждался в особом лечении за границей.
Как только состояние военного стабилизировалось, его в конце марта 2023 года реанимобилем доставили в Испанию, где Виталия ждала длительная реабилитация и помощь профильных врачей.
К счастью, лечение дало результат и сейчас Виталий начал полноценно говорить.
Виталий Шумей к ранению (фото: Общественное)
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