Військові після поранення можуть перевестись на роботу в ТЦК: який механізм
Військові після поранення можуть перевестись на роботу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
За даними командування, військовослужбовці, що були визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби:
- в частинах чи підрозділах забезпечення;
- ТЦК та СП;
- установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.
Військовослужбовців попередили, що у висновку ВЛК обов’язково мають бути вказані рекомендації з приводу того, які види служби та роботи протипоказані залежно від його стану здоров’я.
Якщо військовослужбовець хоче проходити службу в Територіальному центрі комплектування, йому потрібно звернутись до свого командування.
Механізм дії
Військовослужбовець звертається до свого безпосереднього начальника, керівника або командира щодо бажання проходити службу в територіальних центрах.
Після чого надає відповідні документи щодо отримання травми, поранення, контузії чи щодо погіршення стану здоров'я.
За потреби та можливості військовий також має надати довідку військово-лікарської комісії на підтвердження статусу "обмежено придатний до військової служби".
Після цього командир розгляне звернення і військовий може бути переведений на службу в ТЦК.
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