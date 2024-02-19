Військові після поранення можуть перевестись на роботу в ТЦК: який механізм

Військові після поранення можуть перевестись на роботу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

За даними командування, військовослужбовці, що були визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби:

в частинах чи підрозділах забезпечення;

ТЦК та СП;

установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.

Військовослужбовців попередили, що у висновку ВЛК обов’язково мають бути вказані рекомендації з приводу того, які види служби та роботи протипоказані залежно від його стану здоров’я.

Якщо військовослужбовець хоче проходити службу в Територіальному центрі комплектування, йому потрібно звернутись до свого командування.

Механізм дії

Військовослужбовець звертається до свого безпосереднього начальника, керівника або командира щодо бажання проходити службу в територіальних центрах.

Після чого надає відповідні документи щодо отримання травми, поранення, контузії чи щодо погіршення стану здоров'я.

За потреби та можливості військовий також має надати довідку військово-лікарської комісії на підтвердження статусу "обмежено придатний до військової служби".

Після цього командир розгляне звернення і військовий може бути переведений на службу в ТЦК.

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