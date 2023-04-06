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Тяжко поранений Віталій Шумей проходить лікування в Барселоні за сприянням "Шахтаря"

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Четвер 06 квітня 2023 13:42
Тяжко поранений Віталій Шумей проходить лікування в Барселоні за сприянням "Шахтаря" Тяжко поранений Віталій Шумей проходить лікування в Барселоні за сприянням "Шахтаря" (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Віталій Шумей, воїн з Сумщини, який отримав поранення під Авдіївкою доправлений до Барселони для проходження складного лікування і тривалої реабілітації.

Про це повідомляє футбольний клуб "Шахтар".

Повідомляється, що клуб повністю взяв на себе організацію та витрати з лікування та реабілітації українського героя в госпіталі Інститут Гуттманна (Institut Guttmann) в Барселоні, що є одним з провідних центрів нейрореабілітації у світі та найбільшим у Європі.

Шумей, який є родом із Сумщини, під час повномасштабношо російського вторгнення в Україну був командиром зенітно-ракетного комплексу. У серпні під Авдіївкою він отримав мінно-вибухову травму голови, через що втратив можливість пересуватися, говорити та самостійно їсти.

Віталій переніс три операції, лікувався у Дніпрі, Києві, потім у Чернігові. Весь час поруч із героєм перебуває його батько Сергій Шумей, який в усьому допомагає прикутому до ліжка синові.

Як тільки стан військового стабілізувався, його наприкінці березня реанімобілем доправили до Іспанії, де тепер на Віталія чекає тривала реабілітація та допомога профільних лікарів.

Раніше "Шахтар" організував лікування та реабілітацію героя "Азовсталі" Михайла Діанова у США, а також учасника фанатського руху військовослужбовця Євгена Ларченка у Ізраїлі.

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Шахтар