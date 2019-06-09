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Уже не плачет и часто молится: как Зайцева живет в тюрьме (видео)

STYLERЖизнь    09.06.2019 - 10:51
Уже не плачет и часто молится: как Зайцева живет в тюрьме (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Зайцева в Харьковском СИЗО с октября 2018 года

Алена Зайцева, осужденная за резонансное смертельное ДТП в Харькове на Сумской, которое забрало жизни шестерых человек, находится в Харьковском СИЗО в камере №400. Она отказывается есть тюремную пищу - кроме хлеба - и питается только теми продуктами, которые получает от родных. Об этом сообщает издание "Крапка".  

Приговоренная к 10 годам ждет рассмотрение судом апелляции 14 августа. В тюрьме она с 18 октября 2018-го.

В ее камере в СИЗО согласно закону должны сидеть те, кто, попал в тюрьму впервые. По словам психолога, Зайцева нормально контактирует с сокамерницами, между ними не возникают конфликты. 

У осужденных в камере двухярусные нары, есть телевизор, стол, электрочайник и умывальник. Также в помещении есть санузел, душ и биде. Для стирки есть цветные тазики. Общий душ для девушек расположен на этаже.

 

Фото: krapka.club

Сообщается, что Зайцева зачитывается классикой и женскими романами, а книги обычно ей приносят родители.

Сначала Зайцева постоянно плакала, как только попала в тюрьму. Также она почти ни с кем не разговаривала, хотя довольно часто приходила к психологу в СИЗО, чтобы выговориться. 

 Видео: facebook.com/udachinda

Кроме этого, Зайцева часто ходит в церковь на территории следственного изолятора.

Добавим, что Зайцева обращалась к тюремным медикам из-за неврологических заболеваний, но по словам психолога, ее состояние сейчас не вызывает обеспокоенности.

 Видео: YouTube / Крапка

Как сообщалось ранее, в расследовании дела о смертельном ДТП в Харькове возобновили уголовное производство в отношении экспертов.

Также мы писали о том, что что защитник Дронова Перепелица сообщил, что его подзащитный жалуется на состояние здоровья

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