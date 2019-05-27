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Дело Зайцевой и Дронова: появились новые детали апелляции

STYLERЖизнь    27.05.2019 - 19:29
Дело Зайцевой и Дронова: появились новые детали апелляции
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат Дронова рассказал, что сказано в исправленном тексте апелляции

Адвокат Геннадия Дронова, который осужден на 10 лет за совершение ДТП на улице Сумской в Харькове, заявил, что апелляция по его подзащитному была переписана и он обратился в суд с просьбой закрыть производство. Об этом сообщает издание NewsRoom.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица сообщил, что его подзащитный жалуется на состояние здоровья. Он отметил, что дело с апелляцией сдвинулось с мертвой точки и все несоответствия были исправлены. Также Перепелица сообщил, что будет просить суд об оправдательном приговоре для своего подзащитного.

"Да, сделали мы это еще в пятницу. В жалобе, которую оставили без рассмотрения, речь шла об оправдательном приговоре, но нам сказали, что нужно просить о закрытии производства в связи с отсутствием состава преступления. Это мы и исправили. Отмечу, что состояние Геннадия не улучшается", - рассказал адвокат.

Дело Зайцевой и Дронова: появились новые детали апелляции

Адвокат Дронова настаивает на оправдательном приговоре (Коллаж РБК-Украина)

В пресс-службе суда пока ничего об исправленном документе не знают, но объяснили, что апелляционная жалоба уже может быть зарегистрирована в канцелярии, а к судье пока не попала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что апелляция Геннадия Дронова не была рассмотрена, так как не отвечала требования статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

А также мы рассказывали о том, что в расследовании дела о смертельном ДТП возобновили уголовное производство в отношении экспертов.

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Новости Украины ДТПАлена ЗайцеваГеннадий Дронов
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