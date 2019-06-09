Вже не плаче і часто молиться: як Зайцева живе у в'язниці (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Зайцева в Харківському СІЗО від жовтня 2018 року

Олена Зайцева, засуджена за резонансну смертельну ДТП у Харкові на Сумській, яка забрала життя шістьох людина, перебуває в Харківському СІЗО в камері №400. Вона відмовляється їсти тюремну їжу - крім хліба - і харчується тільки тими продуктами, які отримує від рідних. Про це повідомляє видання "Крапка".

Засуджена до 10 років чекає на розгляд судом апеляції 14 серпня. У в'язниці вона від 18 жовтня 2018-го.

В її камері у СІЗО згідно із законом повинні сидіти ті, хто потрапив до в'язниці вперше. За словами психолога, Зайцева нормально контактує із сусідками по камері, між ними не виникають конфлікти.

У засуджених в камері двоярусні нари, є телевізор, стіл, електрочайник та умивальник. Також у приміщенні є санвузол, душ та біде. Для прання є кольорові тазики. Загальний душ для дівчат розташований на поверсі.

Фото: krapka.club

Повідомляється, що Зайцева зачитується класикою і жіночими романами, а книги зазвичай їй приносять батьки.

Спочатку Зайцева постійно плакала, як тільки потрапила у в'язницю. Також вона майже ні з ким не розмовляла, хоча досить часто приходила до психолога в СІЗО, щоб виговоритися.

Відео: facebook.com/udachinda

Крім цього, Зайцева часто ходить до церкви на території слідчого ізолятора.

Додамо, що Зайцева зверталася до тюремних медиків через неврологічні захворювання, але, за словами психолога, її стан зараз не викликає занепокоєння.

Відео: YouTube / Крапка

Як повідомлялося раніше, в розслідуванні справи про смертельну ДТП у Харкові відновили кримінальне виробництво відносно експертів.

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