Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна

8 березня - це чудова можливість проявити свою індивідуальність за допомогою стилю. Вибір модного "луку" на цей день може бути різним залежно від ваших планів і настрою, але головне - почуватися комфортно і впевнено.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини Віктора Павліка, блогерки й концертного директора Катерини Репяхової вирішило детальніше розібрати її образ, який зможе повторити кожна.

Що вдягнути на 8 березня

Репяхова вибрала мініспідницю і топ зі штучної шкіри найтрендовішого відтінку - бургунді, створивши яскравий і модний лук, що поєднує зручність і елегантність.



Катерина Репяхова показала модний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Цей образ підійде для святкування в колі близьких або для неформальних заходів. Мініспідниця і стильний топ, що повернулися в моду в останні сезони, можуть бути чудовим вибором для тих, хто хоче мати молодіжний і стильний вигляд.



Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Доповнити "лук" на 8 березня вона вирішила бордовими колготками й туфлями на високих підборах такого ж відтінку. Зверху вона накинула бомбер схожого відтінку. Зазначимо, що насичений колір бордо або, як його ще називають, бургунді та марсала зараз на піку популярності. Дружина Віктора Павліка зібрала total look у такому відтінку.



Дружина Віктора Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Завершити образ вона вирішила довгим тренчем з екошкіри, який також у модних трендах на 2025 рік.

Як повторити образ Катерини Репяхової

Мініспідниця

Виберіть мініспідницю з матеріалу, який вам найбільше пасує - це може бути джинс, шкіра, або навіть класичний костюмний матеріал. Ідеальний вигляд матиме модель з високою талією, що підкреслює фігуру.

Топ

Катерина вибрала простий, але елегантний топ, який можна поєднувати з різними варіантами спідниць. Це може бути як білий класичний топ, так і варіант з візерунками або оригінальними деталями.

Аксесуари

Легкі сережки, тонкий браслет або стильна сумка додадуть завершеності образу.

Взуття

Пара зручних туфель або ботильйонів на підборах додасть образу витонченості.



Дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому бургунді - тренд 2025 року

Бургунді - це насичений відтінок червоного з фіолетовим і коричневим підтоном, що робить його ідеальним для будь-якого сезону. Він асоціюється з теплотою, затишком і розкішшю.

Цей відтінок легко вписується в різні стилі - від класики до більш сміливих модних рішень. Бургунді добре поєднується з нейтральними кольорами, такими як чорний, сірий, білий і бежевий, а також з іншими трендовими відтінками - оливковим, золотим, коричневим.



Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

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