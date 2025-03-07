ua en ru
Пт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна

П'ятниця 07 березня 2025 07:15
UA EN RU
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

8 березня - це чудова можливість проявити свою індивідуальність за допомогою стилю. Вибір модного "луку" на цей день може бути різним залежно від ваших планів і настрою, але головне - почуватися комфортно і впевнено.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram дружини Віктора Павліка, блогерки й концертного директора Катерини Репяхової вирішило детальніше розібрати її образ, який зможе повторити кожна.

Що вдягнути на 8 березня

Репяхова вибрала мініспідницю і топ зі штучної шкіри найтрендовішого відтінку - бургунді, створивши яскравий і модний лук, що поєднує зручність і елегантність.
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна
Катерина Репяхова показала модний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Цей образ підійде для святкування в колі близьких або для неформальних заходів. Мініспідниця і стильний топ, що повернулися в моду в останні сезони, можуть бути чудовим вибором для тих, хто хоче мати молодіжний і стильний вигляд.
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Доповнити "лук" на 8 березня вона вирішила бордовими колготками й туфлями на високих підборах такого ж відтінку. Зверху вона накинула бомбер схожого відтінку. Зазначимо, що насичений колір бордо або, як його ще називають, бургунді та марсала зараз на піку популярності. Дружина Віктора Павліка зібрала total look у такому відтінку.
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна
Дружина Віктора Павліка задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Завершити образ вона вирішила довгим тренчем з екошкіри, який також у модних трендах на 2025 рік.

Як повторити образ Катерини Репяхової

Мініспідниця

Виберіть мініспідницю з матеріалу, який вам найбільше пасує - це може бути джинс, шкіра, або навіть класичний костюмний матеріал. Ідеальний вигляд матиме модель з високою талією, що підкреслює фігуру.

Топ

Катерина вибрала простий, але елегантний топ, який можна поєднувати з різними варіантами спідниць. Це може бути як білий класичний топ, так і варіант з візерунками або оригінальними деталями.

Аксесуари

Легкі сережки, тонкий браслет або стильна сумка додадуть завершеності образу.

Взуття

Пара зручних туфель або ботильйонів на підборах додасть образу витонченості.
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна
Дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому бургунді - тренд 2025 року

Бургунді - це насичений відтінок червоного з фіолетовим і коричневим підтоном, що робить його ідеальним для будь-якого сезону. Він асоціюється з теплотою, затишком і розкішшю.

Цей відтінок легко вписується в різні стилі - від класики до більш сміливих модних рішень. Бургунді добре поєднується з нейтральними кольорами, такими як чорний, сірий, білий і бежевий, а також з іншими трендовими відтінками - оливковим, золотим, коричневим.
Мініспідниця і топ: дружина Віктора Павліка показала образ на 8 березня, який зможе повторити кожна
Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Павлік Тренди Модні тренди Стиль життя
NEWS
"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки
"Прильоти" в Тернополі, Харкові. Під ударом енергетика: що відомо про наслідки атаки