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Пиво, сигареты и дихлофос: в сети показали детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото)

Автор: Роман Мирончук

В сети появились жуткие условия в одном из оздоровительных лагерей, который находится в оживленном районе Одессы. Полиция там обнаружила пиво, сигареты и дихлофос, а также полную антисанитарию.

Об этом рассказал и. о. начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Он также отметил, что сушка нижнего белья была на грязном полу, вперемешку с мусором и носками. Также фасад здания находится в аварийном состоянии, плиты которого могут упасть на головы детям. В здании есть открытые розетки и много чего еще.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

"Родители несут ответственность за своих детей, поэтому изучение условий проживания детей - их обязанность. Собственники оздоровительных учреждений под предлогом карантина могут запрещать вход на территорию лагеря родителям", - отметил Дмитрий.

Детский оздоровительный лагерь в Одессе (фото: facebook.com/Дмитрий Ревун)

Пользователи сети шокированы таким состоянием детского лагеря.

  • Почему-то совсем не вызывает удивления;
  • В Сергеевке почти каждый детский "лагерь" такой. Лицо государства и настоящая "любовь" к детям;
  • Просто жесть;
  • Как этот детский оздоровительный лагерь открыли? Куда смотрит местная власть??? Интересно, а какая стоимость путевки в этот лагерь??? Уверена, что большинство там оздоравливается детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки!!! Как вообще такое может быть??? Где мы живем??? Почему у нашего государства такое отношение к детям???
  • Да уж, еще в 2000-х 3 года подряд отправляла свою дочь в Сергеевку, картина там была такая же. Она очень сильно сопротивлялась, но мотивация была - вода. Как оказалось, ни воды, ни лечения, ни оздоровления не было. Ничего не меняется...

Напомним, в детском лагере под Херсоном произошел скандал. Воспитатель кулаками решал конфликт с ребенком.

Ранее в больнице Кривого Рога пациент шокировал видео из палаты.

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