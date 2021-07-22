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Скандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенком

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Херсонская область, Четверг 22 июля 2021 12:05
Скандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенком В детском лагере под Херсоном воспитатель избивала ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В детском лагере "Прибрежный" в Херсонской области разгорается жуткий скандал. Дети сняли на видео, как воспитатель кулаками решала конфликт с ребенком. И выяснилось, что это не единственная проблема в этом лагере.

Детали сообщила Лиза Кедич в сообществе "Батьки SOS" на Facebook.

Женщина рассказала, что спортивная команда получила от КГГА путевки для оздоровления детей в лагере "Прибрежный" в Херсонской области. Но на месте выяснилось, что условия проживания для детей там жуткие, а персонал превратил место отдыха в настоящий концлагерь.

"Это не лагерь, это концлагерь: охрана с дубинками и газовыми баллончиками, гоняют детей и родителей от ворот, которые хотят пообщаться. Комнаты не соответствуют действительности на фото. В комнате по 6-9 человек, розеток нет, в лучшем случае – одна на комнату. Санитарные условия ужасные, в комнатах жуки и дохлые мухи, под матрасами клопы. Питание отвратительное, однообразное", - написала женщина.

Скандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенкомСкандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенкомСкандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенкомСкандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенкомСкандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенкомСкандал в детском лагере под Херсоном: воспитатель кулаками решал конфликт с ребенком

Дети поехали на отдых под Херсон и попали в настоящий концлагерь

Кроме того, она опубликовала видео, которое сняли дети. На кадрах молодая вожатая бьет ребенка, а потом ругается с теми детьми, которые все это засняли.

Видео избиения можно посмотреть по ссылке тут.

Как отмечает Лиза Келич, детей после начали запугивать, чтобы они удалили видео с телефона. Но они успели его отправить родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, в Италии украинка избила старушку ногами и кулаками.

А также рассказывали о том, на Прикарпатье в летнем лагере отравились дети.

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