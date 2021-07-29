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Пиво, сигарети і дихлофос: в мережі показали дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото)

Автор: Роман Мирончук

У мережі з'явилися моторошні умови в одному з оздоровчих таборів, який знаходиться у жвавому районі Одеси. Поліція там виявила пиво, сигарети і дихлофос, а також повну антисанітарію.

Про це розповів в. о. начальника відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Ревун на своїй сторінці в Facebook.

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

Він також зазначив, що сушка спідньої білизни була на брудній підлозі, упереміш зі сміттям і шкарпетками. Також фасад будівлі знаходиться в аварійному стані, плити якого можуть впасти на голови дітям. У будівлі є відкриті розетки і багато чого ще.

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

"Батьки несуть відповідальність за своїх дітей, тому вивчення умов проживання дітей - їх обов'язок. Власники оздоровчих закладів під виглядом карантину можуть забороняти вхід на територію табору батькам", - зазначив Дмитро.

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

Користувачі мережі шоковані таким станом дитячого табору.

  • Чомусь зовсім не викликає подиву;
  • В Сергіївці майже кожен дитячий "табір" такий. Обличчя держави і справжня "любов" до дітей;
  • Просто жесть;
  • Як цей дитячий оздоровчий табір відкрили? Куди дивиться місцева влада??? Цікаво, а яка вартість путівки в цей табір??? Впевнена, що більшість там оздоровлюється дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування!!! Як взагалі таке може бути??? Де ми живемо??? Чому у нашої держави таке ставлення до дітей???
  • Ще у 2000-х 3 роки поспіль відправляла свою дочку в Сергіївку, картина там була така ж. Вона дуже сильно опиралася, але мотивація була - вода. Як виявилося, ні води, ні лікування, ні оздоровлення не було. Нічого не змінюється...

Нагадаємо, в дитячому таборі під Херсоном стався скандал. Вихователь кулаками вирішував конфлікт з дитиною.

Раніше в лікарні Кривого Рогу пацієнт шокував відео з палати.

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