Пиво, сигарети і дихлофос: в мережі показали дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото)

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

Він також зазначив, що сушка спідньої білизни була на брудній підлозі, упереміш зі сміттям і шкарпетками. Також фасад будівлі знаходиться в аварійному стані, плити якого можуть впасти на голови дітям. У будівлі є відкриті розетки і багато чого ще.

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

"Батьки несуть відповідальність за своїх дітей, тому вивчення умов проживання дітей - їх обов'язок. Власники оздоровчих закладів під виглядом карантину можуть забороняти вхід на територію табору батькам", - зазначив Дмитро.

Дитячий оздоровчий табір в Одесі (фото: facebook.com/Дмитро Ревун)

Користувачі мережі шоковані таким станом дитячого табору.