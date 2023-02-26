Пісочне печиво з варенням "на раз два": тримайте бюджетний рецепт

Складники на 30-35 шт.:

масло - 100 г

цукор - 50 г

ванільний цукор - 1 ч. л.

яйце - 1 шт.

сметана - 100 г

борошно - 260 г

розпушувач - 1 ч. л.

варення - 2 ст. л.

манка - 1 ч. л.

Покрокове приготування

Підготуйте начинку, змішавши варення з манкою і перекладіть в кондитерський мішок для зручності.

Додайте в миску м'яке масло, змішайте з цукром за допомогою міксера. Додайте яйце кімнатної температури, перебийте міксером. Покладіть сметану і продовжте збивати.

Додайте частину борошна, розпушувач і замість спочатку лопаткою, а потім додайте решту борошна і продовжте місити руками. Має утворитися м'яке еластичне тісто.

Розкатайте його тонко на посипаній борошном поверхні. Розділіть тісто на рівні квадратики, розміром близько 5 на 5 см.

Сформуйте кожне печиво (як показано нижче на відео). Розкладіть все печиво на встелену пергаментом форму. Викладіть в центр кожного печива трохи варення. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

За бажанням притрусіть печиво, яке охололо, цукровою пудрою.