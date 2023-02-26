Песочное печенье с вареньем "на раз два": держите бюджетный рецепт

Песочное печенье с вареньем точно придется по вкусу всей семье, а особенно – детворе. Готовить его очень просто, а ингредиенты – доступные.
Рецептом поделилась известная украинская кулинар Лилия Цвит на своем канале YouTube.
Подготовьте начинку, смешав варенье с манкой и переложите в кондитерский мешок для удобства.
Добавьте в миску мягкое масло, смешайте с сахаром с помощью миксера. Вбейте яйцо комнатной температуры, перебейте миксером. Положите сметану и продолжайте взбивать.
Добавьте часть муки, разрыхлитель и замесите сначала лопаткой, а затем добавьте оставшуюся муку и продолжите месить руками. Должно образоваться мягкое эластичное тесто.
Раскатайте его тонко на посыпанной мукой поверхности. Разделите тесто на равные квадратики, размером около 5 на 5 см.
Сформируйте каждое печенье (как показано на видео ниже). Разложите все печенье на устланную пергаментом форму. Выложите в центр каждого печенья немного варенья. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
По желанию посыпьте остывшее печенье сахарной пудрой.
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