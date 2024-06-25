UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після мамопластики: Ілона Гвоздьова розбурхала уяву фанів знімками у бікіні

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська хореографка Ілона Гвоздьова потішила фанів черговими гарячими світлинами з відпочинку у Болгарії, куди вона приїхала як тренерка у танцювально-розважальний табір.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівниці.

Ілона Гвоздьова показала нові фото з відпочинку

Так, у своєму блозі знаменитість опублікувала знімки, на яких продемонструвала розкішне спортивне тіло у купальнику.

Вона також поділилася своїми дитячими спогадами про море, коли жила в Криму.

"Це море нагадує мені мій дім! Я народилася в Криму і скільки себе памʼятаю море було для мене як повітря! Ми жили в с. Останіно - це за 7км від моря, але для нас, дітей, це не було проблемою, це завжди була пригода на велосипедах чи пішки, чи автостопом", - написала танцівниця.

"Дорогою до моря ми заходили в місцевий сад і поки нас не бачили охоронці набирали черешню і персики, ось і весь наш був обід",  - додала вона.

Крім того, Ілона зазначила, що світлини робила її 8-річна донька Рія, і поцікавилася у фанів, як їм результат.

Реакція юзерів

Користувачі мережі оцінили фігуру Гвоздьової і засипали її компліментами.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

  • Шикарне тіло, моя мрія просто, Ілонко, у вас все гармонійно
  • Класнi фотки,класнi груди,класний пресс
  • Шикарні фото і Ви, Ілоночка шикарна та розкішна на них
  • Максимально приємні всі фото. Я дякую Вам, дуже цікаво спостерігати за Вами 

Нагадаємо, у грудні 2023 року переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зробила пластику грудей.

Танцівниця не стала занадто збільшувати груди і вставила імплантат об'ємом 320 мілілітрів, що за мірками означає другий розмір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илона ГвоздеваЗірки шоу-бізнесу