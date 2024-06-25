Після мамопластики: Ілона Гвоздьова розбурхала уяву фанів знімками у бікіні

Ілона Гвоздьова показала нові фото з відпочинку

Так, у своєму блозі знаменитість опублікувала знімки, на яких продемонструвала розкішне спортивне тіло у купальнику.

Вона також поділилася своїми дитячими спогадами про море, коли жила в Криму.

"Це море нагадує мені мій дім! Я народилася в Криму і скільки себе памʼятаю море було для мене як повітря! Ми жили в с. Останіно - це за 7км від моря, але для нас, дітей, це не було проблемою, це завжди була пригода на велосипедах чи пішки, чи автостопом", - написала танцівниця.

"Дорогою до моря ми заходили в місцевий сад і поки нас не бачили охоронці набирали черешню і персики, ось і весь наш був обід", - додала вона.

Крім того, Ілона зазначила, що світлини робила її 8-річна донька Рія, і поцікавилася у фанів, як їм результат.

Реакція юзерів

Користувачі мережі оцінили фігуру Гвоздьової і засипали її компліментами.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Шикарне тіло, моя мрія просто, Ілонко, у вас все гармонійно

Класнi фотки,класнi груди,класний пресс

Шикарні фото і Ви, Ілоночка шикарна та розкішна на них

Максимально приємні всі фото. Я дякую Вам, дуже цікаво спостерігати за Вами

Нагадаємо, у грудні 2023 року переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зробила пластику грудей.

Танцівниця не стала занадто збільшувати груди і вставила імплантат об'ємом 320 мілілітрів, що за мірками означає другий розмір.