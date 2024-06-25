После маммопластики: Илона Гвоздева взбудоражила воображение фанов снимками в бикини

Украинский хореограф Илона Гвоздева порадовала фанов очередными горячими фотографиями с отдыха в Болгарии, куда она приехала как тренер в танцевально-развлекательный лагерь.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщицы.
Так, в своем блоге знаменитость опубликовала снимки, на которых продемонстрировала роскошное спортивное тело в купальнике.
Она также поделилась своими детскими воспоминаниями о море, когда жила в Крыму.
"Это море напоминает мне мой дом! Я родилась в Крыму и сколько себя помню море было для меня как воздух! Мы жили в с. Останино - это в 7км от моря, но для нас, детей, это не было проблемой, это всегда было приключение на велосипедах или пешком, или автостопом", - написала танцовщица.
"По дороге к морю мы заходили в местный сад и пока нас не видели охранники набирали черешню и персики, вот и весь наш был обед", - добавила она.
Кроме того, Илона отметила, что фотографии делала ее 8-летняя дочь Рия, и поинтересовалась у фанов, как им результат.
Пользователи сети оценили фигуру Гвоздевой и засыпали ее комплиментами.
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Напомним, в декабре 2023 года победительница "Танців із зірками" Илона Гвоздева сделала пластику груди.
Танцовщица не стала слишком увеличивать грудь и вставила имплантат объемом 320 миллилитров, что по меркам означает второй размер.