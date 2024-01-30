"Любов за розкладом". Ілона Гвоздьова розповіла, як її чоловік відреагував на пластику грудей

У жовтні минулого року танцівниця Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей. Зірка розповіла, якою була реакція її коханого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці для нового шоу від Люкс ФМ "Тур Зірками" .

Як чоловік Ілони Гвоздьової відреагував на пластику її грудей

За словами знаменитості, спочатку коханий був проти, щоб вона лягала під ніж хірурга, однак після того, як він побачив її "нові" груди і торкнувся їх, змінив свою думку.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

“Хочеться для чоловіка бути гарною, гарно вдягатися, якесь там мереживо вдягати, білизну, таким чином і стосунки міцнішають, тому що якби складно не було, але любов за розкладом має бути, і для здоров’я і чоловіка, і жінки”, - поділилася переможниця "Танців із зірками".

Зазначимо, мамопластику хореографка зробила восени цього року. Коментуючи таке рішення, вона пояснювала, що "прагне почуватися більш жіночною".

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

З природними формами, як говорила зірка, вона бачила у дзеркалі "маленьку худорляву дівчинку, яка нагадує старшу сестру доньки, аніж жінку".

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

Також вона поділилась секретом довготривалого шлюбу.