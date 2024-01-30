"Треба збирати чемодан". Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком

Вже не один місяць ширяться чутки про негаразди у шлюбі хореографки Ілони Гвоздьової. Сама ж знаменитість вкотре запевнила: у них з чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком, все добре.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю танцівниці для нового шоу від Люкс ФМ "Тур Зірками" .

Ілона Гвоздьова прокоментувала стосунки з чоловіком

За словами переможниці "Танців із зірками", "для повного щастя інколи жінці потрібно трішечки більше, ніж просто діти, робота і шлюб”.

Також вона поділилася своїм секретом довготривалих стосунків.

"Раз на рік, точно треба збирати чемодан, або хоча б робити вигляд, що ти йдеш, щоб чоловік зажвди хотів тебе утримувати, і завойовувати. Мені здається, що це в мене поки що виходить”, - розповіла хореографка.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Ми для себе вирішили, що усі питання, якщо вони не дай Боже, будуть з’являтися у наших стосунках, ми будемо вирішувати саме після закінчення війни. Наразі весь депресивно-негативний стан, не можна його пов’язувати виключно з відношенням один до одного”, - додала Гвоздьова.

Також Ілона розповіла, чи планує ставати мамою втретє.

“Мені хочеться пожити для себе, мені хочеться бути максимально результативною мамою для моїх двох попередніх діточок, я не за кількість, я за якість. Якщо звісно, Боженька дасть, але поки що нам вистачає двоє діточок”, - зізналася артистка.

Нагадуємо, Ілона Гвоздьова разоі із чоловіком виховує з чоловіком двох дітей - 7-річну доньку Валерію та 2-річного сина Домініка.