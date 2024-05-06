"Пішоходи мають страждати". Киянин повідомив про незручність під Індустріальним шляхопроводом

Що відбувається на Індустріальному шляхопроводі

За словами жителя Києва, коли буде йти дощ, пішоходам через труби буде лити дощ і вони вимушені будуть перестрибувати потоки води.

"Пішоходи мають страждати! На днях під Індустріальним шляхопроводом в Солом'янському районі було облаштовано труби водовідведення. Ну щоб із дороги зверху воду прибрати, щоб машинкам, які із сусідніх селищ їдуть в центр, було зручно. Це була нормальна ідея, як би труби не вивели пішоходам прямо під ноги, на тротуар. Тобто ще раз - коли йтиме дощ, то пішоходам буде лити по ногам або вони будуть змушені перестрибувати цей потік води", - написав Павло.

Також чоловік зазначив, що людям на милицях чи з тростинами - це буде дуже незручно.

"Ну ладно в теплу погоду, але в осінньо-зимову пору року, коли вдень сніг розтає, а вночі він замерзає, - буде ще той челендж. "Класно" буде людям на милицях, з тростинами пенсіонерам. Під час нещодавнього ремонту три роки тому банально не зробили належне водовідведення. Не тільки зі шляхопроводу, а й під ним - його періодично затоплює через відсутність оновленої (більшої) зливової каналізації", - сказав житель Києва.

На Індустріальному мосту труби вивели під ноги пішоходам (фото: Пасажири Києва)

В коментарях зазначили, що така проблема у Києві не тільки на Індустріальному шляхопроводі.