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"Пешеходы должны страдать". Киевлянин сообщил о неудобстве под Индустриальным путепроводом

Фото: Киевлянин сообщил о проблеме на Индустриальном мосту (Pavlo Postoienko/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

На днях под Индустриальным путепроводом в Соломенском районе были обустроены водоотводные трубы. Но трубы вывели так, что они устремлены пешеходам под ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылками на пост Павла Постоенко в сообществе "Пассажиры Киева" в Facebook.

Что происходит на Индустриальном путепроводе

По словам жителя Киева, когда будет идти дождь, пешеходам через трубы будет лить дождь, и они вынуждены будут перепрыгивать потоки воды.

"Пешеходы должны страдать! На днях под Индустриальным путепроводом в Соломенском районе были обустроены трубы водоотведения. Ну чтобы с дороги сверху убрать, чтобы машинкам, которые из соседних поселков едут в центр, было удобно. Это была нормальная идея, как бы трубы не вывели пешеходам прямо под ноги, на тротуар. То есть, еще раз - когда будет идти дождь, то пешеходам будет лить по ногам или они будут вынуждены перепрыгивать этот поток воды", - написал Павел.

Также мужчина отметил, что людям на костылях или с тростями - это будет очень неудобно.

"Ну ладно в теплую погоду, но в осенне-зимнее время года, когда днем снег растает, а ночью он замерзает, - будет еще тот челлендж. "Классно" будет людям на костылях, с тростями пенсионерам. Во время недавнего ремонта три года назад банально не сделали должное водоотведение. Не только с путепровода, но и под ним - его периодически затапливает из-за отсутствия обновленной (большей) ливневой канализации", - сказал житель Киева.

На Индустриальном мосту трубы вывели под ноги пешеходам (фото: Пассажиры Киева)

В комментариях отметили, что подобная проблема в Киеве не только на Индустриальном путепроводе.

  • Тобто лівньовку там не зробили - а навіщо
  • Если вы походите по городу, то заметите что так практически везде) Так что это не какая-то локальная проблема.
  • Ви бачили на Житомирському мосту і на Одеській площі? Там велетенський труби і гори піску. Тому тут ще майже капельний полив, можна сказати, що подумали про людей.
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Киев