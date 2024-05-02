Учнівський тепер можна оформити через "Київ Цифровий": як це зробити

Школярі в Україні можуть безкоштовно оформити електронні учнівські квитки для проїзду у міському застосунку "Київ Цифровий".

Як саме оформити документ для проїзду, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на КМДА.

Як замовити учнівський квиток через "Київ Цифровий"

Першою справою оновіть застосунок на вашому смартфоні

Потім виберіть сервіс "Замовлення учнівського", заповніть дані учня та замовте цифровий квиток;

Згодом ви отримайте номер і пін-код учнівського, щойно навчальний заклад підтвердить дані;

Додайте учнівський за номером і пін-кодом в акаунт учня в сервісі "Транспортна карта".

Якщо пластиковий учнівський уже додано в застосунок, то можна одразу перейти в його налаштування і перетворити на цифровий.

Нагадаємо, що пластикові учнівські також продовжують діяти.

У яких ще містах оформлюють учнівський квиток

Учнівський квиток можна отримати не лише в Києві, а й у інших містах України. Порядок та умови надання пільг учням встановлюються місцевою владою.

Наприклад, у Львові школярі користуються ЛеоКарт, яка надає безкоштовний проїзд.

У Вінниці діє знижка 75% для дітей та 50% для студентів.

У Дніпрі безкоштовний проїзд надається лише на електротранспорті, а знижка на поїздки автобусами становить 25%.