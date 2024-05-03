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У Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, вона випала з вікна багатоповерхівки

Київ, П'ятниця 03 травня 2024 19:18
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У Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, вона випала з вікна багатоповерхівки Фото: у Києві дитина випала з вікна багатоповерхівки (t.me/gunpKyiv)
Автор: Іван Носальський

В одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва дворічна дівчинка випала з вікна. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, інформація про нещасний випадок надійшла вчора, 2 квітня, увечері. Лікарі розповіли, що дворічна дівчинка випала із вікна третього поверху.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю - дівчинка не отримала серйозних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною. Крім того, інформацію про подію передано до соціальних служб для здійснення контролю за сім'єю.

Трагедії з дітьми

Нагадаємо, у листопаді минулого року жінка вистрибнула з вікна багатоповерхівки. У цей момент у руках вона тримала свою дитину. Жінка загинула на місці, а дитина - була тяжко травмована.

Також у жовтні 2023 року брат та сестра вистрибнули з 24-поверхової будівлі у Києві. Вони загинули.

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