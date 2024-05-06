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"Пішоходи мають страждати". Киянин повідомив про незручність під Індустріальним шляхопроводом

Понеділок 06 травня 2024 10:34
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"Пішоходи мають страждати". Киянин повідомив про незручність під Індустріальним шляхопроводом Фото: Киянин повідомив про проблему на Індустріальному мосту (Pavlo Postoienko/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Днями під Індустріальним шляхопроводом в Солом'янському районі було облаштовано труби водовідведення. Але труби вивели так, що вони спрямовані пішоходам під ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланнями на пост Павла Постоєнко в спільноті "Пасажири Києва" у Facebook.

Що відбувається на Індустріальному шляхопроводі

За словами жителя Києва, коли буде йти дощ, пішоходам через труби буде лити дощ і вони вимушені будуть перестрибувати потоки води.

"Пішоходи мають страждати! На днях під Індустріальним шляхопроводом в Солом'янському районі було облаштовано труби водовідведення. Ну щоб із дороги зверху воду прибрати, щоб машинкам, які із сусідніх селищ їдуть в центр, було зручно. Це була нормальна ідея, як би труби не вивели пішоходам прямо під ноги, на тротуар. Тобто ще раз - коли йтиме дощ, то пішоходам буде лити по ногам або вони будуть змушені перестрибувати цей потік води", - написав Павло.

Також чоловік зазначив, що людям на милицях чи з тростинами - це буде дуже незручно.

"Ну ладно в теплу погоду, але в осінньо-зимову пору року, коли вдень сніг розтає, а вночі він замерзає, - буде ще той челендж. "Класно" буде людям на милицях, з тростинами пенсіонерам. Під час нещодавнього ремонту три роки тому банально не зробили належне водовідведення. Не тільки зі шляхопроводу, а й під ним - його періодично затоплює через відсутність оновленої (більшої) зливової каналізації", - сказав житель Києва.

&quot;Пішоходи мають страждати&quot;. Киянин повідомив про незручність під Індустріальним шляхопроводомНа Індустріальному мосту труби вивели під ноги пішоходам (фото: Пасажири Києва)

В коментарях зазначили, що така проблема у Києві не тільки на Індустріальному шляхопроводі.

  • Тобто лівньовку там не зробили - а навіщо
  • Если вы походите по городу, то заметите что так практически везде) Так что это не какая-то локальная проблема.
  • Ви бачили на Житомирському мосту і на Одеській площі? Там велетенський труби і гори піску. Тому тут ще майже капельний полив, можна сказати, що подумали про людей.

До речі, у Києві п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, вона випала з вікна багатоповерхівки.

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