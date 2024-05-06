"Пешеходы должны страдать". Киевлянин сообщил о неудобстве под Индустриальным путепроводом

На днях под Индустриальным путепроводом в Соломенском районе были обустроены водоотводные трубы. Но трубы вывели так, что они устремлены пешеходам под ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылками на пост Павла Постоенко в сообществе "Пассажиры Киева" в Facebook.

Что происходит на Индустриальном путепроводе

По словам жителя Киева, когда будет идти дождь, пешеходам через трубы будет лить дождь, и они вынуждены будут перепрыгивать потоки воды.

"Пешеходы должны страдать! На днях под Индустриальным путепроводом в Соломенском районе были обустроены трубы водоотведения. Ну чтобы с дороги сверху убрать, чтобы машинкам, которые из соседних поселков едут в центр, было удобно. Это была нормальная идея, как бы трубы не вывели пешеходам прямо под ноги, на тротуар. То есть, еще раз - когда будет идти дождь, то пешеходам будет лить по ногам или они будут вынуждены перепрыгивать этот поток воды", - написал Павел.

Также мужчина отметил, что людям на костылях или с тростями - это будет очень неудобно.

"Ну ладно в теплую погоду, но в осенне-зимнее время года, когда днем снег растает, а ночью он замерзает, - будет еще тот челлендж. "Классно" будет людям на костылях, с тростями пенсионерам. Во время недавнего ремонта три года назад банально не сделали должное водоотведение. Не только с путепровода, но и под ним - его периодически затапливает из-за отсутствия обновленной (большей) ливневой канализации", - сказал житель Киева.

На Индустриальном мосту трубы вывели под ноги пешеходам (фото: Пассажиры Киева)

В комментариях отметили, что подобная проблема в Киеве не только на Индустриальном путепроводе.