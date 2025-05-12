Из пышки - в стройную. Как изменилась победительница "Евровидения" Нетта Барзилай (фото)

Израильская певица Нетта Барзилай запомнилась миллионам благодаря яркому образу, уникальному стилю и победе на "Евровидении-2018". С тех пор артистка заметно изменилась внешне и продолжает удивлять поклонников новыми проектами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как выглядит и живет звезда после триумфа на главном песенном конкурсе Европы.

Израильская певица стала настоящим открытием на "Евровидении-2018", где с песней "Toy" уверенно одержала победу. Однако даже этот триумф не обошелся без скандалов: авторов песни заподозрили в плагиате известного хита "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Впоследствии правообладатели - Universal Music Studios - официально обвинили команду Нетты в плагиате. Организаторы конкурса решили не углубляться в спор и ограничились лишь предупреждением.

А уже после того, как один из авторов песни, израильский композитор Дорон Медали, слетал в Лос-Анджелес на переговоры, ситуация внезапно разрешилась без судебных баталий.

После победы на "Евровидении" Нетта стала востребованной артисткой - ее начали активно приглашать на крупные события в разных странах.

В 2019-м она приехала в Киев на фестиваль Atlas Weekend, где собрала аншлаг.

Именно в столице Украины она сняла клипы на песни "Bassa Sababa" и "CEO". В этих видео узнаются улицы Киева, а сама артистка выезжает из огромного портала в виде своей головы, мчится на розовой машине через Дарницкий мост и "засвечивает" интерьеры Национальной библиотеки.

Кстати, клип "Bassa Sababa" до сих пор считается самым дорогим в истории Израиля - его бюджет достиг миллиона шекелей.

Позиция певицы относительно войны в Украине

Хотя певица и неоднократно отказывалась выступать в России, в 2021-м она все же согласилась на поездку в Москву.

Там Барзилай вышла на сцену вместе с MARUV, а незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину презентовала совместный трек с российской группой Little Big.

После 24 февраля 2022 года Нетта выбрала молчание. Несмотря на то, что мировые звезды демонстрировали поддержку Украине, она избегала каких-либо публичных заявлений. Нетта Барзилай (фото: instagram.com/nettabarzi)

Это оскорбило часть ее украинских поклонников, которые вспомнили об этом, когда в 2023-м она неожиданно появилась на сцене в Тель-Авиве вместе с рэпершей alyona alyona - они исполнили песню на украинском.

Как сейчас живет Нетта Барзилай

В последнее время творчество певицы претерпело значительные изменения. Она перешла на иврит, что, естественно, сузило ее аудиторию. На ее музыку серьезно повлияли события в Израиле - в частности война, которая затронула ее близкое окружение.

Артистка делилась, что осенью 2023-го вообще не могла творить - эмоциональное состояние было гнетущим, а многие ее друзья и родственники, в том числе барабанщик, ушли служить. Нетта Барзилай (фото: instagram.com/nettabarzi)

"Я держусь за яркие моменты. Чтобы помнить: есть свет, есть любовь. Хоть она и проигрывает, но должна победить", - писала она в Instagram.

Сейчас Нетта совсем другая - и не только внутренне. Звезда заметно похудела, обновила стиль, и, похоже, переосмыслила приоритеты.

Сегодня она активно занимается волонтерством: выступает перед семьями, потерявшими близких, поставляет еду военным. В этом ей помогает отец - он собственноручно печет хлеб, который вместе с дочкой передает на передовую.

Нетта Барзилай (фото: instagram.com/nettabarzi)